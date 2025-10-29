Días pasados, el Área de Cultura y Educación del Municipio de Libertador San Martín llevó adelante un acto conmemorativo por el 25° aniversario del Museo Histórico Dr. Roberto Habenicht, un espacio emblemático que preserva la memoria, el legado y la obra del pionero de la medicina y del desarrollo comunitario en la región.

La ceremonia se realizó en el predio del museo, ubicado en Linares Cardozo 330, y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones fundantes de la ciudad, el Dr. Jorge Monge —ex legislador e impulsor de la declaración del museo como Patrimonio Histórico Provincial— y un nutrido público en general.

Una velada cargada de historia y reconocimiento

El programa dio inicio con un Micro-Concierto a cargo del Coral San Martín, seguido de la bienvenida oficial e invocación religiosa. Posteriormente, se ofrecieron palabras alusivas a cargo de diversas autoridades: el presidente municipal Darío Heinze, el Dr. Haroldo Steger en representación del Sanatorio Adventista del Plata, y el Magíster Horacio Rizzo por la Universidad Adventista del Plata.

Luego, la Dra. Silvia Scholtus tuvo a su cargo las palabras centrales del acto, donde destacó la relevancia de mantener vivo el legado del Dr. Habenicht y de quienes forjaron los cimientos de la comunidad.

En otro momento emotivo de la jornada, se presentó una representación teatral sobre la vida del Dr. Habenicht, realizada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAP, con guion del Dr. Daniel Heissenberg y la colaboración del Dr. Marcelo Simi y las doctoras Marianela Acosta y Mariela Romero.

El cierre estuvo a cargo del pastor Víctor Klosko, bisnieto del Dr. Habenicht, quien junto a otros descendientes compartió anécdotas y recuerdos familiares, entre ellos la conservación del ejemplar de la Biblia personal del célebre pionero.

Reconocimientos y homenajes

Antes del recorrido por el interior del museo, se realizó la entrega de una copia encuadrada del Diploma de Medicina del Dr. Roberto Habenicht, destinada a ocupar un lugar de honor dentro del espacio. Asimismo, se descubrió una placa conmemorativa en uno de los laterales del edificio histórico, en homenaje al cuarto de siglo de vida del museo.

Palabras que evocan el legado del pionero

En diálogo con Paralelo 32, la Dra. Silvia Scholtus subrayó la importancia de valorar la memoria colectiva:

“Hoy es un desafío que este legado se mantenga para el futuro, a fin de dejar a nuestros descendientes este ejemplo de servicio, amor, respeto y búsqueda del bienestar para todos”, expresó.

Sobre la figura del Dr. Roberto Habenicht, Scholtus recordó que fue un misionero norteamericano que dedicó su vida al bienestar de una comunidad que, a comienzos del siglo XX, “carecía de todo”.

“Cuando él llegó, en 1901, este lugar era apenas un puñadito de personas dispersas entre los montes y sembrados. Su labor integró la salud con el conocimiento de Dios, y con el tiempo logró grandes avances en los ámbitos educativo, religioso y sanitario. Todo eso dio origen a lo que hoy es Libertador San Martín con sus instituciones”, destacó.

Finalmente, Scholtus remarcó la trascendencia del museo como espacio de resguardo de la historia local: