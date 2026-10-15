Libertador San Martín conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con el programa “Raíces que Unen”, una propuesta que convocó a representantes de pueblos originarios y artistas en una noche dedicada a reconocer las raíces culturales y promover el diálogo intercultural.

La actividad se desarrolló en el Centro Recreativo Municipal y fue organizada por el Área de Cultura y Educación de la Municipalidad, en coordinación con el licenciado Manuel Flores, quien impulsa desde la Universidad Adventista del Plata (UAP) un proyecto misionero junto a comunidades y etnias de Entre Ríos y otras provincias.

Ante un numeroso público, el encuentro comenzó con palabras de bienvenida y una reseña histórica sobre la fecha, que en Argentina promueve la reflexión sobre la historia, el diálogo entre culturas y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

La identidad charrúa y su presencia en la región

Uno de los momentos centrales fue la participación de la líder espiritual de la Comunidad Charrúa Ukay Berá y de la Taita Silvia Solari, quienes compartieron aspectos de la cultura charrúa, su identidad y su presencia en la actualidad.

Durante sus intervenciones, explicaron el significado de distintos símbolos y emblemas, describieron la presencia de comunidades charrúas en Entre Ríos y Uruguay y se refirieron a los desafíos que enfrentan para mantener viva y fortalecer su identidad cultural.

La jornada permitió visibilizar las experiencias de las comunidades originarias y generar un espacio de encuentro en el que la memoria histórica se vinculó con las luchas y reivindicaciones del presente.

Música y danza de la comunidad Qom

La programación continuó con la presentación del conjunto Pocnolec Qom, cuyos integrantes llegaron desde Castelli, provincia del Chaco, para compartir expresiones tradicionales de su pueblo a través de la música y la danza.

Además de las interpretaciones tradicionales, el grupo presentó dos cantos cristianos en idioma qom: Da’añelec Lachegue (Nuevo Mandamiento) y Niño Toba.

En el cierre artístico se presentó el grupo local Pámpano, dedicado a la interpretación de música cristiana con instrumentos andinos. Sus integrantes ofrecieron seis himnos tradicionales, sumando otra expresión cultural y espiritual a la propuesta.

El encuentro concluyó con palabras de agradecimiento a las comunidades y agrupaciones participantes, junto con una reflexión sobre la importancia de conocer las raíces culturales y construir vínculos basados en el respeto, la amistad y la colaboración.

“Somos originarios, estamos acá, estamos vivos”

En diálogo con PARALELO 32, Manuel Flores valoró la participación de las comunidades y las distintas expresiones artísticas que formaron parte de la jornada.

“Se disfrutó de un gran despliegue de las culturas charrúas y Qom que nos visitaron y la música cristiana con instrumentos andinos, todo fue una bendición en este momento”, expresó. También destacó que este tipo de encuentros contribuye a reconocer a los pueblos originarios y a valorar unas raíces que forman parte de la identidad colectiva.

Por su parte, Silvia Solari agradeció el espacio brindado a la comunidad y se refirió a las dificultades que atraviesan en su lucha por el reconocimiento de su historia y sus derechos.

“Nuestra lucha es bastante dura y sobre todo dolorosa por nuestro pasado, por lo ancestralmente que sufrimos y lo llevamos en nuestra sangre, pero seguimos luchando”, manifestó.

Solari señaló que actualmente representa a sus comunidades en la mesa nacional del Consejo de Participación Indígena (CPI) y remarcó que todavía queda mucho por construir en materia de identidad y reconocimiento.

“Somos originarios, estamos acá, estamos vivos”, afirmó.

“Estos pequeños gestos son grandes momentos de la historia”

La líder espiritual charrúa Ukay Berá también destacó la importancia del encuentro para la comunidad y para la provincia de Entre Ríos.

A su entender, la actividad representó un paso significativo frente a la deuda histórica que existe con los pueblos originarios de la región.

“Esto restituye, sana y repara las heridas. Hoy juntarnos, mirarnos, escuchar nuestras músicas, nuestros sonidos, nuestras palabras es muy valioso, lo que sucedió y además es ecuménico, porque nos encontramos culturas con creencias parecidas pero diferentes, religiones con cosmovisiones y eso siempre tuvo que suceder y respetarnos”, expresó.

La referente agradeció la posibilidad de compartir la cultura charrúa con el público de Libertador San Martín y consideró que estos espacios contribuyen a reconocer la presencia de los pueblos originarios y a fortalecer el diálogo entre distintas tradiciones.

Con música, danza y testimonios, “Raíces que Unen” propuso una conmemoración que fue más allá de la celebración artística: puso en primer plano la memoria, la identidad y la necesidad de reconocer a las comunidades originarias como parte viva de la historia y del presente de Entre Ríos.