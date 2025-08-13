El domingo 10 de agosto, en el Polideportivo Bicentenario, Libertador San Martín volvió a vestirse de fiesta para homenajear a los más pequeños. Desde las 14:00 y hasta las 18:00 horas, familias enteras se reunieron para disfrutar de una tarde soleada repleta de juegos recreativos, actividades deportivas, música, un carrusel de trece inflables y la tradicional chocolatada con cereales que coronó el encuentro.

La Comisión de Eventos del municipio fue la encargada de organizar esta edición del festejo, que este año contó con un espacio más amplio, nuevas propuestas de entretenimiento y la presencia de stands gastronómicos con fines solidarios.

Más de setecientas personas, entre niños y adultos, participaron del evento. El Lic. Daniel Leiss, miembro del equipo organizador, destacó la satisfacción de ver el predio colmado:

“El clima nos acompañó con una tarde preciosa, y eso hizo que el evento, gracias a Dios, saliera perfecto. Es un mimo para los chicos, porque cada año ellos lo esperan”, expresó.

Entre las atracciones, los peloteros e inflables se renovaron con propuestas más creativas, y los clubes de conquistadores de la ciudad sumaron sus clásicos juegos de puntería, aros, zancos y carreras de embolsados. El sector gastronómico tuvo un rol especial, con la participación de la Escuela Especial Portal de la Esperanza, alumnos de 6º año y los propios clubes, quienes aprovecharon la ocasión para recaudar fondos destinados a sus actividades.

El cierre, como ya es tradición, fue con chocolate caliente y cereales para todos los niños. “Ellos no se van sin degustarlo”, aseguró Leiss.

Por su parte, el profesor Claudio Diel, coordinador del Área de Deporte, remarcó el ambiente familiar y la buena energía de la jornada:

“Fue una tarde espectacular, con mate, tortas fritas y chicos que se engancharon en todos los juegos”, dijo.

La programación combinó actividades dirigidas y libres: de 14:00 a 15:00 se desarrollaron los juegos de los clubes de conquistadores y del área de deportes, como básquet y fútbol; luego, se habilitó el esperado carrusel de inflables, “un atractivo que nunca falla”.

El festejo, explicó Diel, forma parte de las actividades recreativas y deportivas que el municipio promueve durante todo el año. “Este lugar es un espacio privilegiado que tenemos, el Polideportivo Bicentenario”, concluyó.