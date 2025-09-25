Este viernes 26 de septiembre, la ciudad se vestirá de fiesta para conmemorar su 127° aniversario con un desfile cívico-militar que comenzará a las 10:00 horas sobre calle 25 de Mayo.

El evento contará con la participación de fuerzas armadas y de seguridad, instituciones educativas, clubes, organizaciones sociales e instituciones de salud, entre otros actores que darán vida a una jornada llena de color y sentido comunitario.

El acto oficial se realizará frente al edificio municipal, donde se ubicará el palco central de autoridades. Allí se desarrollará en primer término la ceremonia protocolar y, posteriormente, se dará inicio al desfile que recorrerá la arteria principal de la ciudad.

Se espera la presencia de autoridades provinciales, departamentales y locales, junto a representantes de instituciones educativas, invitados especiales y vecinos que año tras año acompañan la celebración.

La Municipalidad extendió la invitación a toda la comunidad y visitantes: “Te esperamos para celebrar juntos un nuevo aniversario de nuestro pueblo”, expresaron desde la organización.