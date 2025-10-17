El próximo domingo 19 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas, el Área de Cultura y Educación del Municipio llevará adelante un acto conmemorativo por los 25 años del Museo Histórico Dr. Roberto Habenicht, un espacio emblemático que preserva la memoria, el legado y la obra del pionero de la medicina y del desarrollo comunitario en la región.

La celebración se realizará en el predio del Museo Histórico Regional Dr. Roberto Habenicht, ubicado en Linares Cardozo 330, y está abierta a toda la comunidad y a los visitantes que deseen participar de esta jornada de homenaje.

El programa incluirá momentos musicales, palabras alusivas, anécdotas familiares y una representación especial a cargo de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata (UAP). Además, se efectuará el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entrega de un diploma histórico de Medicina al museo, como símbolo del reconocimiento a la trayectoria del Dr. Habenicht.

Un homenaje doble: 100 años de su fallecimiento y 25 del museo

En diálogo con Paralelo 32, la coordinadora del Área de Cultura y Educación municipal, Lic. Priscila Bernhardt, destacó el valor simbólico de esta celebración, que coincide con dos hitos significativos.

“Este domingo será un doble aniversario, porque en septiembre se cumplieron 100 años del fallecimiento del Dr. Roberto Habenicht, y en octubre se cumplen 25 años de la apertura del museo. Queremos festejar juntos este gran acontecimiento, porque este espacio guarda la historia y el legado de quien fue una figura clave en el nacimiento y desarrollo de Libertador San Martín”, expresó.

Bernhardt recordó que el edificio donde funciona el museo fue una de las últimas residencias del Dr. Habenicht, y que actualmente alberga una valiosa colección de objetos y documentos donados por la comunidad local.

“Se conservan piezas familiares, instrumentos médicos y objetos de época. El museo está ambientado como una casa, con living, dormitorio y cocina, lo que permite al visitante vivir una experiencia cercana a la vida cotidiana de aquel tiempo”, detalló.

Presencias destacadas y actividades especiales

La funcionaria adelantó que el acto contará con la participación de representantes de las dos instituciones fundantes de Libertador San Martín, la Universidad Adventista del Plata y el Sanatorio Adventista del Plata, además de invitados especiales y autoridades locales.

El programa previsto contempla:

Palabras alusivas de la Dra. Silvia Scholtus .

de la . Anécdotas familiares compartidas por el pastor Víctor Klosko , descendiente del Dr. Habenicht.

compartidas por el , descendiente del Dr. Habenicht. Representación artística a cargo de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud (UAP) .

a cargo de . Entrega del diploma histórico de Medicina al museo.

Una invitación a toda la comunidad

Finalmente, Bernhardt extendió la invitación a los vecinos y visitantes para sumarse a esta jornada de homenaje y memoria.