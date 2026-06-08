LSM.- En la mañana de este lunes 16 de noviembre se confirmó que el hisopado realizado al Intendente Raúl Casali, como a su esposa, la actual Secretaria de Obras Servicios Públicos y Medio Ambiente, Martha Tymkiw; dieron positivos. A raíz de un contacto estrecho familiar positivo, desde el sábado ambos se encontraban aislados cumpliendo el protocolo correspondiente.

Paralelo 32 pudo dialogar recientemente con Martha Tymkiw para saber cómo estaban a fin de informar a los vecinos, dijo que “Estamos bien, tuvimos síntomas como de gripe. El sábado tuvimos dolor de cuerpo, muscular, y el domingo también, inclusive Raúl tuvo pérdida del olfato, pero ya lo recuperó”, y agregó qu “Hoy fuimos a hacernos los análisis y nos dio positivo”, señaló.

Por otro lado, mencionó que “Mi hijo Dante, que es médico y vive con nosotros, empezó antes con los síntomas incluso la pérdida del olfato también, así que, tanto él como la novia se hicieron los análisis el sábado y les dio positivo”, y agregó que “Dante como médico atiende en Crespo y Paraná, y aunque los médicos se cuidan frente a los pacientes, se sabe que siempre están expuestos, al estar en la primera línea”, señaló Martha.

Finalmente, la esposa del Intendente quiso transmitir a la comunidad tranquilidad, “porque ahora estamos bien. Tenemos un saturómetro para medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre y nos da bien. Tenemos que tener paciencia y esperar que esto pase”, concluyó.