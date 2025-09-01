Un incendio de grandes proporciones se desató el domingo por la noche en la planta alta de una vivienda ubicada en la intersección de calles Houssay y Gabriela Mistral, en el barrio Los Tilos de Libertador San Martín. Tras varias horas de intenso trabajo bajo la lluvia, Bomberos Voluntarios de la ciudad, con apoyo de dotaciones de Crespo y Diamante, lograron controlar y confinar las llamas.

El siniestro comenzó alrededor de las 21:45, cuando los bomberos locales acudieron al lugar en dos móviles y se encontraron con un incendio avanzado en la parte superior de la casa, que al momento estaba deshabitada. Por la magnitud del fuego y la dificultad de acceso, se convocó además a personal de cisterna municipal.

Debido a la falta de equipos de respiración autónoma y la gran cantidad de humo y gases, fue necesario solicitar refuerzos a cuarteles vecinos. Dos dotaciones de Crespo y dos de Diamante trabajaron en conjunto con los voluntarios de Libertador San Martín hasta las 2:30 de la madrugada del lunes, cuando se logró finalmente confinar el foco ígneo.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios LSM, Adrián Fritzler, explicó que las causas del incendio aún no fueron determinadas: “Había mucho material combustible, las condiciones climáticas no acompañaban y el humo no se elevaba, lo que dificultó las tareas”. Asimismo, señaló que Bomberos Zapadores se encuentran trabajando para establecer un diagnóstico preciso sobre el origen del fuego.

Desde el cuartel local agradecieron la colaboración de vecinos e instituciones, así como el apoyo de Bomberos Hernández por el préstamo de un autobomba liviano y de los cuarteles de Crespo y Diamante, cuyos aportes fueron clave en la extinción del incendio. “Nos solidarizamos con la familia afectada”, expresaron en un comunicado.