La Municipalidad de Libertador San Martín continúa ejecutando el plan de pavimentación del barrio Altos del Libertador. En esta etapa se asfaltan las tres cuadras de calle Elena Kahl, entre Carlos Morales y G. Schneider Muller, una intervención que acerca al municipio al objetivo de completar las 44 cuadras previstas para el sector.

El proyecto se desarrolla mediante un esquema de trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos frentistas, y forma parte de un programa integral destinado a mejorar la infraestructura vial de distintos barrios de la ciudad.

Durante una recorrida realizada por Paralelo 32 en el lugar de los trabajos, el secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Gustavo Marsollier, destacó el avance de la obra y confirmó que restan únicamente seis cuadras de calle Riffel para concluir el asfaltado total del barrio.

“Después de toda la etapa previa de nivelación, compactación y acondicionamiento de la calzada, seguimos con el asfaltado en caliente. Estamos descontando tres cuadras más y ya quedan muy pocas para alcanzar el objetivo”, señaló.

El objetivo: inaugurar las 44 cuadras en septiembre

Marsollier recordó que los trabajos se realizan a través de un convenio con la Municipalidad de Viale, que aporta la planta elaboradora de asfalto, mientras que Libertador San Martín se encarga del traslado del material y la ejecución de la obra.

El funcionario remarcó el impacto positivo que la pavimentación genera en la vida cotidiana de los vecinos.

“El barrio va cambiando, toma otro aspecto y además mejora mucho la circulación diaria”, expresó.

Asimismo, adelantó que la intención del municipio es finalizar las cuadras restantes e inaugurar oficialmente las 44 cuadras asfaltadas durante los festejos por el aniversario de Libertador San Martín, que se celebran en septiembre.

Avances en otros sectores de la ciudad

Marsollier también repasó el estado de otras obras viales en ejecución. En el barrio Bernhardt, donde está previsto pavimentar doce cuadras, ya se completó cerca del 45 por ciento del proyecto, equivalente a cinco cuadras y media.

Según explicó, se trata de una obra financiada mediante el sistema de contribución por mejoras, por lo que el ritmo de ejecución depende de los aportes que realizan los vecinos. En ese sentido, indicó que los trabajos continuarán durante el próximo año.

Por otra parte, destacó los avances en el barrio UAP II, donde se ejecuta la pavimentación en hormigón del bulevar Mitre.

“Estamos llegando prácticamente al final de la avenida y la idea es concluirla durante julio para luego continuar por calle Buenos Aires”, precisó.

Obras y servicios permanentes

Además de las tareas de pavimentación, el municipio mantiene distintos frentes de trabajo vinculados a la poda, recolección de hojas, mantenimiento de calles de ripio mediante la colocación de piedra calcárea y los servicios habituales de recolección de residuos.

Al realizar un balance de la gestión cotidiana, Marsollier destacó el compromiso de los trabajadores municipales y el acompañamiento de los vecinos.

“La verdad es una gran satisfacción ver cómo se trabaja en las distintas áreas. También queremos agradecer a los vecinos por su aporte, colaboración y comprensión mientras se desarrollan las obras”, concluyó.