El acto se llevó a cabo el miércoles 11 de marzo en el Salón de Usos Múltiples de la Terminal de Ómnibus, con una destacada participación de vecinos que se acercaron para presenciar el inicio de un nuevo ciclo legislativo en la localidad.

Reconocimiento a mujeres de la comunidad

En el marco de la jornada, la presidenta del cuerpo legislativo, Claudia Erbes, realizó un reconocimiento a seis mujeres de la comunidad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Las homenajeadas fueron:

Gisela Müller, decana de FACEA

Irma Rolón, enfermera jubilada que continúa brindando servicio

Marta Furi, docente jubilada y referente comunitaria

Frida Mohr, trabajadora rural

Gladis Schonalds, fundadora de “Raíces de mi Estación”

Silvia Fontana, psicóloga

Durante el reconocimiento, Erbes destacó el valor de estas mujeres en la construcción social de la comunidad, subrayando que su aporte ha sido fundamental en la identidad local.

Informe de gestión y desafíos

Luego del cumplimiento de las formalidades —como el pase de lista y la lectura del decreto de convocatoria—, el intendente Heinze presentó el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2025.

En su exposición, repasó las acciones desarrolladas durante el último año, detallando los recursos económicos ingresados por impuestos, aportes y coparticipación, así como los gastos destinados al funcionamiento municipal, salarios y obras. También enumeró los desafíos y proyectos que el gobierno local proyecta continuar durante el presente año.

Participación ciudadana y balance positivo

Tras el acto, la presidenta del Concejo valoró la participación de los vecinos y remarcó la importancia del involucramiento ciudadano en la vida institucional.

“Tenemos todo un año por delante de planes, proyectos y reuniones con vecinos. La participación ciudadana es fundamental”, expresó Erbes, quien también destacó la posibilidad de que los asistentes escuchen “de primera mano” el balance de gestión.

En relación al reconocimiento a las mujeres, sostuvo que la comunidad “no hubiese sido lo mismo sin ellas”, reafirmando su rol clave en el desarrollo local.

Por otra parte, realizó una valoración positiva del informe presentado por el Ejecutivo: “Con recursos que siempre son escasos, tratamos de hacer más. De acuerdo a lo escuchado, siento que lo logramos”.

Finalmente, agradeció el compromiso de los vecinos, especialmente en relación a las obras de asfaltado, y destacó la importancia de las críticas constructivas y el diálogo permanente: “Hemos intentado mantener las puertas abiertas, y eso es lo que nos hace crecer como comunidad”, concluyó.