Un aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue liberado en un ambiente adecuado para la especie en el marco del Programa de Reintroducción del Aguará Guazú que se desarrolla en Entre Ríos. La acción busca contribuir a la recuperación de esta especie nativa y avanzar en la conformación de una población viable en la provincia.

El operativo contó con la participación de equipos técnicos de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y de personal de coordinación y guardaparques de la Reserva El Potrero, ubicada en Gualeguaychú.

El ejemplar había sido derivado a ese establecimiento por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos para iniciar un proceso de rehabilitación. Durante esa etapa, profesionales de la reserva y de la Fundación Temaikèn realizaron estudios y evaluaciones para determinar su estado sanitario y comprobar si estaba en condiciones de regresar a la vida silvestre.

Una adaptación previa a la liberación

Como parte de su preparación, el animal permaneció durante un período en un corral de presuelta, donde pudo adaptarse progresivamente a las condiciones del entorno antes de volver a su hábitat natural.

Una vez que los equipos técnicos determinaron que reunía las condiciones necesarias, se concretó su liberación.

Para evaluar su evolución en esta nueva etapa, el ejemplar fue equipado con un collar de rastreo satelital y un microchip. Estos dispositivos permitirán seguir sus desplazamientos y obtener información sobre su adaptación al ambiente.

Los datos que se recopilen serán importantes para analizar los resultados del proceso y mejorar las estrategias de conservación de la especie.

Un programa para recuperar el aguará guazú

El director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, destacó la importancia de avanzar con un programa que permita pasar de las acciones de rescate y rehabilitación a una estrategia planificada de conservación.

“Contar con un programa de reintroducción que ya está en marcha nos permite avanzar desde las acciones de rescate y rehabilitación hacia una estrategia planificada de conservación. Cada liberación requiere trabajo técnico, seguimiento y articulación entre instituciones”, señaló.

Además, explicó que el monitoreo de los ejemplares permitirá evaluar los resultados y generar información para fortalecer la recuperación del aguará guazú en la provincia.

Una especie protegida por ley

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, fue declarado Monumento Natural Provincial mediante la Ley N.º 11.079.

El Programa de Reintroducción fue aprobado por la Secretaría de Ambiente a través de la Resolución N.º 953/25. Su objetivo es establecer una población viable de la especie en la Reserva El Potrero y contribuir a su conservación a nivel regional.

La liberación forma parte de ese trabajo, que combina rehabilitación, evaluación sanitaria, seguimiento satelital y cooperación entre instituciones para favorecer la recuperación de uno de los mamíferos silvestres más representativos de Sudamérica.