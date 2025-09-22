Un productor rural de la localidad de Líbaros descubrió fragmentos que llamaron su atención mientras realizaba tareas en el campo y, al sospechar que podían tratarse de fósiles, dio aviso inmediato al Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, cumpliendo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9686, que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico de Entre Ríos.

Tras la denuncia, se organizó un operativo de extracción que se extendió durante dos jornadas completas. El trabajo, realizado por el equipo del Museo junto a colaboradores locales, permitió recuperar restos del caparazón de un gliptodonte, mamífero prehistórico que habitó la región hace miles de años.

La campaña fue encabezada por Gastón Fleita Moreyra, coordinador del Museo Serrano; Graciela Ibargoyen, responsable del Registro Paleontológico Provincial; Jorge Flores, especialista en excavaciones; y Sergio Medina, taxidermista.

“La extracción de fósiles requiere precisión, paciencia y un gran trabajo en equipo. No solo buscamos recuperar el material, sino también preservar la información científica del sitio”, explicó Fleita Moreyra.

Por su parte, Ibargoyen destacó la relevancia del hallazgo:

“Cada descubrimiento nos permite reconstruir la historia natural de Entre Ríos. Este gliptodonte habla de una fauna que habitó estas tierras hace miles de años. Además, este caso demuestra que la ley funciona cuando la comunidad se compromete con la preservación de su patrimonio”.

El operativo contó con el apoyo de vecinos, productores de la zona y la comuna de Líbaros, que colaboraron con maquinaria, alimentos y asistencia logística. “La ayuda local fue fundamental para agilizar el trabajo y garantizar la preservación de los fósiles”, subrayó Flores. En la misma línea, Medina valoró la predisposición de la comunidad: “Nos acompañaron en todo el proceso y fueron muy respetuosos de los cuidados necesarios para manipular el material”.

Próximos pasos

Los restos recuperados fueron trasladados al Museo Serrano, donde pasarán por un proceso de limpieza, consolidación y reconstrucción. Posteriormente, especialistas realizarán estudios para obtener información científica sobre la especie y su contexto histórico.

Sobre el gliptodonte

El gliptodonte es un mamífero prehistórico emparentado con los armadillos actuales. Vivió en Sudamérica durante el Pleistoceno y se extinguió hace unos 10.000 años. Llegaba a medir hasta tres metros de largo y pesar alrededor de una tonelada. Su rasgo más distintivo era el caparazón formado por placas óseas, que le servía como defensa frente a depredadores.

Reconocimiento a la comunidad

El Museo Serrano y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos expresaron su agradecimiento a los vecinos, productores y autoridades de Líbaros por su colaboración. Su rápida acción y respeto por los procedimientos legales fueron claves para que el rescate se realizara con éxito.