La discusión por la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo político luego de que la senadora nacional Juliana Di Tullio presentara una impugnación contra el legislador entrerriano Joaquín Benegas Lynch, a quien acusa de mantener un presunto conflicto de intereses por su actividad empresarial vinculada al mercado de tierras rurales.

La presentación fue realizada horas después de que el oficialismo decidiera retirar del temario del Senado el proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía modificaciones al régimen de tierras y que finalmente no fue tratado por falta de los votos necesarios para su aprobación.

La empresa vinculada al senador

Según la documentación citada en la impugnación, Benegas Lynch figura como fundador y director de Glocal Terra, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento, valuación, administración e intermediación para inversiones en tierras rurales en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

En su sitio web institucional —publicado en idioma inglés— la firma informa que trabaja con propietarios e inversores extranjeros, brindando asesoramiento comercial, financiero y legal para operaciones vinculadas al mercado de tierras.

Entre los servicios que promociona se encuentran:

Administración de explotaciones agropecuarias para propietarios residentes en el exterior.

Valuación de establecimientos rurales.

Asesoramiento para inversiones agrícolas, forestales y ganaderas.

Gestión de activos vinculados a créditos de carbono.

La empresa sostiene haber participado en operaciones sobre más de 3 millones de hectáreas en distintos países de América Latina y afirma haber valuado más de 400.000 hectáreas destinadas a actividades agrícolas, forestales, ganaderas y proyectos de conservación.

La impugnación presentada por Juliana Di Tullio

La senadora del bloque Justicialista presentó una nota dirigida a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, en la que solicita que Benegas Lynch se abstenga de participar en cualquier tratamiento legislativo relacionado con la normativa sobre tierras rurales.

Según Di Tullio, existe una incompatibilidad entre el rol de legislador y su participación en una empresa cuya actividad comercial podría verse directamente beneficiada por eventuales modificaciones legales.

En la presentación sostiene que existe una "colisión directa entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado", ya que cualquier cambio en el régimen vigente podría impactar sobre el volumen de negocios de la empresa.

La legisladora también invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, al considerar que corresponde analizar si existe un conflicto de intereses que afecte la imparcialidad del senador durante el debate parlamentario.

La filosofía empresarial de Glocal Terra

En su página institucional, Glocal Terra sostiene que las empresas privadas generan beneficios sostenibles cuando operan "en el contexto de una sociedad libre y bajo sistemas no regulados", una definición alineada con principios promovidos por La Libertad Avanza.

La firma también manifiesta desarrollar acciones de responsabilidad social y menciona su colaboración con organizaciones como Conin, señalando que parte de sus ganancias se destinan a apoyar programas educativos y de nutrición.

El proyecto quedó fuera del debate

La polémica se produjo luego de que el oficialismo retirara del orden del día el proyecto de reforma de la Ley de Tierras al no reunir los apoyos necesarios para su aprobación en el Senado.

Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no realizó declaraciones públicas sobre la impugnación presentada por la senadora Di Tullio ni sobre los cuestionamientos vinculados a su participación en Glocal Terra.

El planteo deberá ser evaluado por las autoridades de la Cámara Alta en el marco del procedimiento legislativo correspondiente.