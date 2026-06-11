Nogoyá.- La obra «Atentamente», donde actúa la consagrada actriz Leonor Benedetto, se presenta hoy viernes 1 de febrero a las 21:00 horas en la Sala Manuel Belgrano de la Sociedad Italiana. La velada propone un recorrido musical e histórico por nuestro país.

Leonor Benedetto a través de “Atentamente” brindará un espectáculo inspirado en cartas, textos y testimonios de la vida personal y pública de los grandes héroes de todas las épocas.

El nombre de la obra se debe a que la puesta en escena combina música y palabras de cartas firmadas por distintas personalidades de la historia Argentina y del mundo.

Basado en la lectura de lo mejor de nuestra literatura epistolar que llega hasta el infinito imaginario de los espectadores, la patria es el tema predominante en el espectáculo desarrollado por la artista a partir de poemas de Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges, Antonio Machado, Mario Benedetti y Julio Cortázar.

La actriz busca convertir al espectador en actor de la acción y lograr instalar en la mente la idea de que la historia no ha terminado.