El productor agropecuario Leonardo Airaldi, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, será juzgado junto a otras 13 personas en una causa por narcotráfico. El juicio oral y público comenzará el 24 de febrero y se extenderá hasta abril, en un proceso que también cuenta con un expediente vinculado en la provincia de Santa Fe.

El Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por las juezas Noemí Berros, Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello, confirmó el inicio del debate, que tendrá lugar en la capital entrerriana.

La acusación sostiene que los 14 imputados habrían integrado y operado, entre junio de 2019 y marzo de 2024, una organización dedicada al narcotráfico en las ciudades de Diamante y Paraná. De acuerdo con la investigación, Airaldi es señalado como líder, proveedor y financiador de la estructura criminal.

Según detalla la causa, información difundida por el medio ElOnce y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio Público Fiscal considera que el ex dirigente rural distribuía tareas, administraba recursos humanos y materiales, y emitía órdenes dentro de la organización. Además, se le atribuye disponer de los medios financieros y logísticos necesarios para la adquisición, transporte, distribución y comercialización de estupefacientes.

La investigación tuvo su inicio formal en agosto de 2022 en Santa Fe, aunque posteriormente se conoció que la Justicia de Paraná ya seguía los movimientos de Airaldi desde 2019. Por esta razón, ambos expedientes fueron unificados debido a su conexión.

Junto a Airaldi serán juzgados su pareja, Jimena Burne, y los imputados Cristian Sánchez, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Cuello, José Godoy, Armando Blacaza, Roberto Coronel y Carlos Schumacher.