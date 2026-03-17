Durante su exposición, Airaldi abordó distintos aspectos de su vida personal, familiar y económica, aunque el eje principal de su declaración estuvo centrado en la descripción de su patrimonio y el entramado societario que —según sostuvo— respalda sus ingresos.

Perfil personal y familiar

Según consignó el medio Análisis, el imputado comenzó brindando sus datos personales: indicó que tiene 43 años, que es oriundo de Mar del Plata y que es padre de dos hijos pequeños. Además, señaló que es soltero y que desde fines de 2022 convive con su actual pareja.

También hizo referencia a su historia familiar, la cual —según describió— está vinculada a varias generaciones de productores agropecuarios. En ese contexto, mencionó el fallecimiento de su padre en el año 2000 y precisó que su madre se desempeña como profesora de literatura y productora rural.

En cuanto a su formación académica, afirmó haber cursado estudios en Ciencias Económicas y Abogacía, aunque no los completó.

Actividad económica y estructura societaria

Uno de los tramos más extensos de su declaración estuvo dedicado a detallar su actividad económica. Airaldi aseguró que participa en al menos seis estructuras empresariales, entre fideicomisos y sociedades vinculadas a actividades agropecuarias e inmobiliarias, con emprendimientos radicados en Diamante y en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, sostuvo que sus ingresos rondaban los 50 millones de pesos anuales, es decir, cerca de cuatro millones mensuales, una cifra que contrasta con otras estimaciones incorporadas a la causa.

Respecto a su patrimonio, afirmó no poseer bienes a título personal, ya que —según explicó— los inmuebles y activos están registrados a nombre de las empresas. Entre ellos mencionó campos de gran extensión, algunos de más de mil y hasta dos mil hectáreas, además de propiedades urbanas en Diamante.

Asimismo, detalló la existencia de embarcaciones utilizadas para tareas rurales y una flota de vehículos pertenecientes a las firmas, compuesta por camionetas, camiones y acoplados.

Denuncia por presunto plan criminal

Airaldi también se refirió a la denuncia que lo vinculó con un supuesto plan para asesinar al fiscal José Ignacio Candioti, al juez Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Tras rechazar las acusaciones, manifestó su solidaridad con el fiscal Candioti, quien se encontraba presente en la sala al momento de su declaración.

La versión sobre este presunto plan fue atribuida a Daniel Celis, alias “Tavi”, quien cumple condena por su participación en las causas conocidas como “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio”. Esta situación motivó el refuerzo de las medidas de seguridad y la apertura de una línea investigativa paralela.

Antecedente penal

Finalmente, Airaldi reconoció contar con un antecedente penal por portación ilegítima de un arma de guerra. Indicó que en ese caso accedió a un juicio abreviado con una condena de tres años de ejecución condicional.

Aclaró, no obstante, que ese hecho no estuvo vinculado con narcotráfico ni con la planificación de delitos violentos, y que la pena fue morigerada en el marco del acuerdo judicial.

El juicio continuará en las próximas jornadas con la incorporación de pruebas y testimonios.