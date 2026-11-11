El papa León XIV encabezó este miércoles una multitudinaria celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y su presente para construir un futuro en el que “sea el amor el que tenga la última palabra”.

Durante la homilía, pronunciada ante una concurrencia estimada en tres millones y medio de fieles, el Pontífice dejó un mensaje dirigido especialmente al país: “Argentina, levántate y camina”. La exhortación sintetizó su llamado a no permanecer inmóviles frente a las dificultades y a comprometerse con la transformación de la sociedad a través de acciones concretas de bien.

La celebración fue la última actividad religiosa de León XIV en el país antes de continuar su viaje hacia Perú. Para la ocasión, vistió una casulla celeste y blanca, en alusión a los colores de la bandera argentina, y agradeció el recibimiento de los fieles.

Reconciliación para construir un futuro diferente

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la necesidad de reconocer los errores, pedir perdón y superar las heridas que atraviesan a la sociedad.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, expresó.

En ese sentido, invitó a los argentinos a reconocer sus faltas y recuperar la capacidad de encontrarse con los demás, dejando atrás enfrentamientos y divisiones.

“Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor”, planteó, antes de recordar que la reconciliación es un camino necesario para renovar la paz, la esperanza y la caridad.

El Papa también convocó a los fieles a no quedarse únicamente en las palabras y a traducir la fe en gestos cotidianos de solidaridad.

Las dificultades sociales y el sufrimiento de las familias

Durante la homilía, León XIV hizo referencia a las situaciones que atraviesan numerosos argentinos y mencionó especialmente las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares.

“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”, manifestó.

A partir de esa realidad, comparó el sufrimiento de las familias con el dolor de María al pie de la cruz y destacó la importancia de mantener viva la esperanza incluso en los momentos más difíciles.

También recordó que la fe debe impulsar a acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, sin desentenderse de sus necesidades.

Un recuerdo especial para el papa Francisco

Desde el santuario de Luján, León XIV dedicó un pasaje de su homilía a recordar a su antecesor, Jorge Bergoglio, y su profunda devoción por la Virgen María.

“Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón”, expresó.

El Pontífice destacó que Francisco enseñó con su vida a amar y venerar a María, y recordó una de sus expresiones habituales al despedirse de las personas: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

Una Iglesia con lugar para todos

Otro de los conceptos destacados fue el llamado a construir una Iglesia abierta, capaz de recibir y acompañar especialmente a quienes más lo necesitan.

León XIV sostuvo que en la mesa de Cristo “hay lugar para todos”, con una atención particular hacia los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de su libertad.

En ese marco, señaló que la comunión con Cristo no debe convertirse en un refugio para desentenderse de los problemas de los demás ni en una excusa para evadir responsabilidades.

“La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos”, enfatizó.

También destacó que las distintas sensibilidades y convicciones dentro de la Iglesia pueden ser una riqueza, siempre que se preserve la unidad y exista un compromiso compartido con el bien común.

Los héroes anónimos de cada día

Al referirse a la solidaridad, el Papa puso en valor los gestos cotidianos de personas que, muchas veces sin reconocimiento, sostienen a sus familias y acompañan a quienes atraviesan dificultades.

“Hay muchas dificultades, pero el Señor también inspira en el pueblo fiel gestos heroicos de caridad”, afirmó.

Entre esos ejemplos mencionó al padre que madruga para llevar el pan a su casa, a la madre que acompaña a su hijo enfermo durante largas noches de hospital y al amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.

Para León XIV, la caridad no necesariamente requiere grandes acciones, sino permanecer cerca de los demás y ofrecer ayuda en los momentos de mayor necesidad.

“No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor”, explicó. Y convocó a “mirar la vida con ojos de cielo y a pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”.

“Argentina, levántate y camina”

Hacia el final de la celebración, el Pontífice convocó a los fieles a asumir el compromiso de llevar el mensaje del Evangelio a la vida cotidiana, mediante palabras y obras de bien.

“¡Vayan y anuncien! Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien”, expresó.

Luego reiteró su exhortación al país: “¡Argentina, levántate y camina!”.

Para cerrar ese mensaje, recurrió a una enseñanza de San Agustín: “Ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor”.

La celebración concluyó con una oración ante la Virgen de Luján, a quien León XIV pidió protección para su pontificado y para el pueblo argentino. También rogó que acompañe al país en la construcción de puentes, redes de solidaridad y caminos de reconciliación, comunión y compromiso.