Durante un encuentro con la comunidad de la Universidad Austral, el padre Jasson Sempertegui compartió recuerdos de los cuatro años en los que trabajó como secretario de Robert Prevost, hoy papa León XIV, cuando se desempeñaba como obispo de Chiclayo, en Perú.

A través de distintas anécdotas, el sacerdote reconstruyó el vínculo de trabajo y amistad que mantienen hasta la actualidad, y describió aspectos de la personalidad del pontífice lejos de las actividades oficiales.

Una de las cualidades que más destacó fue su serenidad. “Es muy sereno. Siempre va por la vida con mucha calma, mucha prudencia. Es increíble”, expresó.

Viajes, autos y momentos compartidos

Entre los recuerdos, Sempertegui mencionó la pasión de Prevost por los automóviles y una experiencia que marcó sus primeros años de convivencia: las clases de manejo.

El entonces obispo aceptó enseñarle a conducir, una propuesta que dio lugar a distintos viajes fuera de la ciudad y a situaciones divertidas, especialmente cuando el sacerdote se entusiasmaba con la velocidad.

La vida cotidiana también incluía partidos de fútbol y noches de series. Sempertegui recordó que, cuando Prevost debía llegar más tarde, solía enviar un mensaje para pedir que lo esperaran antes de continuar mirando un capítulo.

“Cuando salía y él iba a llegar un poco tarde, siempre mandaba un mensaje: ‘Espérenme para el capítulo de la serie’”, contó.

Entre las producciones que compartían mencionó algunas de suspenso y policiales, como Prison Break, 24 y Designated Survivor.

La importancia de escuchar y acompañar

Sempertegui también resaltó la capacidad de Prevost para dedicar tiempo a las personas y escuchar sus preocupaciones, especialmente cuando se trataba de cuestiones personales.

“Para el tema más personal sí te da tiempo”, explicó, al recordar las conversaciones en las que podía hablarle sobre su vida y su familia.

Además de las actividades cotidianas, compartían momentos de oración y una devoción especial por Santa Rita.

Un recuerdo de su encuentro en Roma

La relación continuó después de que Prevost fuera elegido Papa. Sempertegui viajó a Roma para visitarlo y, durante ese encuentro, le pidió un solideo blanco, ya que no había conseguido uno en las tiendas.

León XIV le ofreció uno de los primeros que había utilizado como pontífice y se lo firmó. “Lo tengo ahí en mi casa”, recordó el sacerdote.

El testimonio de Sempertegui permitió conocer una faceta cercana de León XIV, a través de las experiencias de quien compartió con él años de trabajo, amistad, conversaciones y vida cotidiana durante su etapa pastoral en Perú.