La ciudad de Nogoyá vivió días especiales con la visita de León Gieco, quien llegó a la localidad para participar de dos conciertos solidarios destinados a colaborar con el tratamiento de salud del músico y compositor local Kubero Díaz.

El propio Gieco compartió la experiencia a través de sus redes sociales y destacó la respuesta de la comunidad nogoyaense, que acompañó masivamente la iniciativa y agotó las entradas para ambas presentaciones.

“Compartiendo buenos momentos con mi amigo Kubero Díaz en Nogoyá, sus pagos”, escribió el músico, quien además valoró la posibilidad de realizar los dos conciertos con un objetivo solidario.

La presencia de Gieco tuvo así un significado que fue más allá del escenario: se convirtió en una muestra de acompañamiento a Díaz, reconocido como una figura fundamental de la escena del rock argentino y especialmente vinculada a la historia cultural de Nogoyá.

Un gesto hacia la cultura de Nogoyá

Durante su estadía en la ciudad, Gieco también tuvo un encuentro con Anahí Villarruel, quien le obsequió una escultura denominada “El Sapo de la Plaza Real”.

El artista agradeció especialmente a los vecinos de Nogoyá que hicieron posible el éxito de las dos jornadas y resaltó el espíritu colectivo detrás de la propuesta.

“Entre todos estamos haciendo algo muy positivo por Kubero”, expresó Gieco, poniendo en palabras el sentido de una convocatoria que reunió a artistas, organizadores, familiares y público en torno a una causa común.