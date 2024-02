En medio de un escenario político, económico y social cada vez más incierto, el cineasta Maximiliano Schonfeld y el abogado y ex candidato a intendente de Crespo por Más para Entre Ríos, Luciano Lell; analizan la complejidad de la situación que atraviesa el país. En una reciente visita a Paralelo 32, ambos compartieron sus perspectivas sobre los desafíos que enfrenta Argentina en estos tiempos turbulentos.

Luciano Lell, al abordar el panorama político, expresó una preocupación palpable sobre el futuro inmediato. Destacó que, a nivel local, es prematuro sacar conclusiones definitivas, pero resaltó la importancia de que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones fiscales para mantener cierta estabilidad. “A nivel local creo que es muy pronto para sacar conclusiones, pero ´salva’ un poco la situación que la gente cumpla con sus obligaciones, pague sus impuestos, porque no en todos lados pasa eso. Pero si la coparticipación se empieza a cortar y no llegan recursos de Nación y Provincia, veremos qué sucede. En lo provincial más allá de las buenas intenciones aparecen problemas como el de esta semana con el recorte de subsidios al transporte, que veremos cómo lo solucionan. Y a nivel nacional la situación es muy compleja. En 2001 éramos jóvenes y no teníamos la capacidad de entender todo lo que pasaba. Hoy entendemos y padecemos, cada uno desde su lugar. En mi caso no solo desde una cuestión política, sino laboral, con las modificaciones casi diarias que tenemos, una incertidumbre total, un momento económico durísimo para mucha gente a la que la plata no le alcanza y una salida que no se ve, sin consensos, con decisiones políticas que considero erradas y un presidente que mientras todo esto sucede no está en el país”.

Por su parte, Maximiliano Schonfeld abordó la crisis desde una perspectiva cultural, destacando el impacto devastador que ha tenido en el ámbito del cine. Como profesor de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; Schonfeld lamentó la desfinanciación completa de esta institución pública, considerada la más importante de su tipo en Latinoamérica. "La desfinanciaron completamente, perdimos todas las horas cátedra y nos anunciaron que no se seguirá este año. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también está completamente paralizado, no hay dinero siquiera para pagar sueldos y tampoco se están produciendo películas prácticamente. En mi caso, por el recorrido hecho, tengo, como otros colegas, la posibilidad de dar clases afuera, o de que nos inviten a residencias o festivales en otros lugares, entonces no la padecemos tanto como otros. Pero la situación del cine es devastadora”, indicó.

La cultura del cine en Crespo

Sobre el Cine Club Crespo, Maxi sumó que, “Funcionó durante muchos años en la ciudad, perdió continuidad y ahora es la intención reflotar el proyecto para proyectar películas, hacer actividades, traer directores o especialistas de cine y filosofía, por ejemplo. Hace bastante que venimos charlando sobre este proyecto. Entre Ríos está generando espacios para que se aplique la nueva Ley de Cine y eso está bueno, porque además se abrieron varios cines en Paraná, está el FICER que es un evento espectacular, o sea que todo se va conectando. Ahí pensamos a Crespo, para que vuelva el cine a la ciudad. Muchos se sorprenden porque Crespo es un lugar desde donde salen muchos cineastas, se hacen películas, pero no se proyectan películas”.