El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” y también senadores del bloque justicialista mantuvieron este jueves un encuentro con los gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, con quienes analizaron la situación en torno al proyecto de reforma previsional que enviaría el Poder Ejecutivo a la Legislatura.

Durante la reunión los representantes de los diferentes estamentos de trabajadores activos y jubilados plantearon su preocupación por la reforma que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio, ante lo cual los legisladores se comprometieron su oposición a cualquier proyecto que vulnere los derechos de los trabajadores activos o de los jubilados.

En el mismo sentido, los legisladores indicaron que hasta el momento no conocen el contenido del proyecto y que tampoco obtuvieron respuesta a los pedidos de información formulados al respecto. Igualmente se indicó que la reforma previsional forma parte de la agenda del oficialismo mientras que para los bloques opositores la agenda urgente tiene otros componentes, como es la situación alimentaria o la crisis de salud mental que afecta a miles de entrerrianos y entrerrianas.

La reunión con los gremios fue encabezada por los presidentes de los bloques opositores: Laura Stratta en la Cámara de Diputados y Marcelo Berthet en el Senado. Participaron también las legisladoras Silvia Moreno, Andrea Zoff, Silvina Deccó, Lorena Arrozogary y Claudia Silva; y los legisladores Sergio Castrillón, Yari Seiler, José María Kramer, Enrique Cresto y Juan Diego Conti.