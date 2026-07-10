Crespo- Integrantes de la Asociación Civil Lazos de Amistad trabajan en la realización del cerco perimetral del terreno que contendrá la futura sede de la institución. La Agrupación, dedicada a la preservación, investigación y difusión de la danza y la música tradicional, avanza así con el primer paso hacia un gran sueño que quieren hacer realidad.

Juan Pablo Brambilla es parte del grupo y precisó a Paralelo32 que "Pasaron diez años de aquel inicio, cuando organizamos un bono contribución y sorteamos un terreno, y con ese dinero compramos otro terreno para crear un espacio físico propio”.

Recordó que “Está ubicado en calle Córdoba, entre Fraternidad y Democracia, en Barrio Norte. Empezamos a trabajar con arquitectos en el proyecto, para presentarlo en la Municipalidad y solicitar que nos otorguen los permisos necesarios para empezar a edificar”.

Etapas

El músico aclaró que “Tenemos claro que no vamos a llevar adelante el proyecto integral total, porque es grande, ambicioso, completo. Nos obligará a avanzar por etapas. Seguramente llevará muchos años, será un trabajo de varias generaciones, como ocurre, por ejemplo, con los clubes y otras asociaciones civiles. Pero la idea sería al menos dar los primeros pasos”.

“El proyecto de hacer la sede está en realidad desde que obtuvimos los terrenos, siempre a la idea la tuvimos. La realidad es que vamos lento, pero el año pasado, por ejemplo, obtuvimos el segundo puesto en el concurso del Pollo al Disco que se organizó y con ese millón de pesos hicimos el pilar de la luz y pusimos en condiciones otras cosas. Siempre vamos manteniendo el lugar, además, con cuestiones esenciales pero necesarias como puede ser el corte de pasto”, agregó.

Detalló que “La idea completa consta de un salón para actos con escenario y butacas; un espacio para que funcionen aulas para el dictado de clases y otro para los ensayos de la Agrupación, que también podría usarse para las actividades participativas, como aquellas que teníamos en el Centro Cultural 'El Sueñero'”.

Brambilla recalcó que “A todo lo iremos haciendo por etapas y reiterando que será un trabajo para diversas generaciones en el transcurso del tiempo. Por ahora lo que queremos es tener el proyecto terminado, determinar la planificación total en relación al espacio físico que ocuparán estas dependencias internas y, sobre todo, contar con habilitaciones para, en el futuro, avanzar con pasos concretos".

Donación

Vale remarcar que Lazos de Amistad obtuvo por medio de una donación la madera necesaria para montar un quincho que se utilizará para la realización de ensayos de la agrupación y para reuniones también. "Tenemos el material, pero para hacerlo necesitamos la autorización correspondiente que conlleva la presentación del proyecto”, indicó Brambilla en relación a los pasos a seguir.

“Se generó la posibilidad de ir por estos avances con un galpón de campo que estaba armado y se vendía, pero el dueño nos dio el permiso para buscarlo, desarmarlo, sacar chapas, maderas y traerlo. No lo plantamos aún porque no tenemos la habilitación municipal, lo mismo nos sucede con el servicio de agua. Cada cosa tiene sus pasos, lo primero es tener el proyecto, buscar la habilitación, para después sí conectar el agua y plantar algo sobre el terreno”, explicó.

Brambilla sumó que “Empezamos a trabajar en el proyecto, pero no logramos terminarlo porque a veces es complicado juntarnos entre todos. Sí tenemos claro que es importante que ese proyecto integre a todas las partes. Lo veo yo desde el punto de vista de la música, otro desde la parte docente, otro tiene el punto de vista de quien baila, por ejemplo. La idea es que sea participativo, hay varias cosas por definir aún”.

“Ideas hay muchas, el proyecto está en marcha, pero vamos despacio, porque para todo se necesita dinero. Nos hemos presentado al concurso del Fondo Nacional de las Artes y no salimos beneficiados. La idea ahí era proyectar los baños, algo elemental para algún día instalarnos, pero no se dio. Hemos hecho ventas de locro, estamos en movimiento, intentamos recaudar fondos, pero ya el hecho de mantener una asociación conlleva gastos que hay que afrontar. Desde tener un contador que te haga el balance, por ejemplo. Y así muchas cosas que se suman”, cerró.