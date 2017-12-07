Crespo- Nuevamente la Agrupación Folclórica “Lazos de Amistad” exhibirá su gran calidad artística y el talento de sus integrantes presentando una obra inédita, propia, que demandó muchas horas de exploración histórica y ensamble musical. Un grupo de treinta músicos y bailarines en escena presentará este viernes 8 de diciembre, a las 22:00, su espectáculo titulado “Prólogo de una ciudad”, basado en los orígenes de Crespo.

Damián Rodríguez, profesor de la Agrupación e integrante de la comisión de la Asociación Civil que la sostiene, brindó algunos detalles a Paralelo 32 sobre esta original idea, basada en tres textos extraídos de la “Memoria y Balance” de La Agrícola Regional año 1939; el libro Centenario de la ciudad de Crespo de Víctor Dorsch, el periódico crespense “Libre Verbo” de 1928 y una entrevista con el historiador Orlando Britos, quien facilitó material e información para componer la obra.

El primer cuadro, situado a finales del 1800, con la llegada del primer habitante, don Antonio Stronatti, estará representado por danzas sureñas.

La afluencia de los inmigrantes de distintas colectividades formará parte del segundo cuadro, donde estarán presentes las polcas, rancheras, shotis y toda la música de aquellos primeros pobladores extranjeros que se afincaron en la entonces Villa Crespo.

El último cuadro estará situado en los años 1920, cuando ya habían prosperado algunas iniciativas comerciales y desarrollos culturales como el salón y cine Dorato. Aquí los bailarines presentarán danzas populares de la época, marcada por tangos, milongas, foxtrots.

El espectáculo estará acompañado por textos en off y se extenderá por espacio de una hora quince minutos.

Las entradas se venderán anticipadas a $ 100 debido a la capacidad limitada del salón y deben solicitarse a los integrantes de la Agrupación.