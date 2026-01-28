El reconocimiento se concretó en una ceremonia realizada en el Auditorio Municipal “Arturo Illia”, organizada de manera conjunta por la Municipalidad y el Partido Socialista. Del acto participaron el intendente José Lauritto; el director de Cultura, Cristian Merlo; representantes de ambas instituciones impulsoras de la iniciativa, así como familiares, amigos y referentes del ámbito cultural.

Durante el homenaje, el presidente municipal destacó el compromiso y la impronta humana de la autora, y expresó: “Quienes están acá son todos quienes te quieren y son producto de tu siembra, de tu compromiso de poner el cuerpo… en nombre de todos, el beso y el abrazo que todos te queremos dar”.

Una trayectoria marcada por la palabra

Laura Evequoz descubrió su vocación por la escritura a los 13 años, alentada por docentes de la escuela “Benigno Teijeiro Martínez” y del Colegio “Justo José de Urquiza”. A los 21 años inició su recorrido profesional en la revista Ecos, donde comenzó a difundir su obra y a ejercitar la crónica a través de cuentos y relatos.

Más adelante, el encuentro con los actores y directores Eduardo “Cuqui” Silva y Pedro Urquiza resultó determinante para profundizar su camino artístico. Con el acompañamiento de amigos, en 1997 publicó Nuestro temor visible, una antología que reúne poemas escritos entre 1985 y 1996.

Su incursión en la dramaturgia se concretó en 2011 con el estreno de su primera obra teatral, Rey de Corazones, a la que se suman otras producciones aún inéditas en escena, como La oportunidad, Un espejo para Narciso y Qué hice yo para merecer esto.

En 2019, con el apoyo de la Dirección de Cultura municipal, editó La raíz en el agua y otros poemas. Su trabajo más reciente, Dramaturgia, fue publicado en 2024 por la editorial cooperativa El Miércoles. En el prólogo, la directora teatral Carina Resnisky afirma que “es un acto de justicia teatral que se editen por primera vez tres obras escritas por Laura”, al tiempo que señala la escasez de producciones dramatúrgicas de autoras en la provincia.

Proyección internacional

La obra de Evequoz también ha trascendido las fronteras. Fue seleccionada entre 22.800 poetas como una de las 100 más destacadas del mundo y una de las tres representantes de Argentina en el marco del Día de la Independencia Global Literaria, iniciativa impulsada por Motivational Strips, una entidad dedicada a la promoción de la literatura y la expresión creativa a nivel mundial.

El reconocimiento provincial y el homenaje recibido reflejan el impacto de una trayectoria comprometida con la palabra, el arte y la comunidad entrerriana.