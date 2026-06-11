Nogoyá.- Desde el 23 de enero hasta el 16 de marzo en la ciudad de Nogoyá se dictará un curso de latín en la biblioteca popular Fermín Chávez. El curso cuenta con tres clases semanales durante dos meses y será dictado por Florencia Beatriz Santucho, estudiante avanzada de la carrera de Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional del Litoral, quien realiza investigaciones en la cátedra de Latín II en la Facultad de Humanidades y Ciencias.

En este sentido, el comunicado de difusión informa: “No sólo aprenderá la historia del latín como lengua de Europa y su evolución al español, sino también acerca de los textos y los autores que escribieron a través de ella: sobre todo de Cicerón”, además agrega: “Ya no se deje engañar con frases apócrifas, vaya a las fuentes reales, ¡haga sus propias traducciones! Y sobre todo, salga de esa curiosidad por conocer ´El Latín clásico´ y sus frases cristalizadas que seguimos usando hasta el día de hoy: carpe diem, habeas corpus, via crucis, curriculum vitae”.

La capacitación no deja de lado el nivel de la oralidad y ayudará a los interesados a pronunciar las palabras más usadas en nuestro lenguaje. Por otro lado, los contenidos que se van a dictar “se basan en los niveles I y II que se dan en el Centro de Idiomas de la ciudad de Santa Fe”. De este modo afirma la invitación:

“Esto quiere decir que los estudiantes pueden acreditar esos niveles en el Centro de Idiomas realizando un examen de nivelación, para demostrar el nivel alcanzado, y obtener así la certificación otorgada por dicho centro”.

([email protected], llamado o Whatsap al 03435-15515375).