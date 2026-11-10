Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en octubre una caída del 1,6% interanual, medidas a precios constantes, según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En comparación con septiembre, la actividad mostró una mejora del 0,3%, mientras que el retroceso acumulado durante los primeros diez meses de 2026 llegó al 2%.

El relevamiento reflejó un escenario de consumo dispar, con diferencias entre los rubros comerciales y una mayor concentración de las compras familiares en productos esenciales y de menor valor.

De acuerdo con el informe, los comercios que consiguieron mejorar sus ventas respecto de septiembre estuvieron impulsados principalmente por las compras vinculadas con el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano. Sin embargo, la actividad perdió intensidad durante la segunda mitad del mes debido a las restricciones en los ingresos familiares.

La cautela de los consumidores y las dificultades para acceder al financiamiento también incidieron en las decisiones de compra, especialmente en productos de mayor valor.

La mayoría de los comerciantes no registró cambios

Al consultar a los comerciantes sobre la evolución de sus negocios respecto de octubre del año anterior, el 51,9% respondió que su situación se mantuvo sin variaciones. Ese porcentaje representó una mejora de 1,7 puntos porcentuales frente a septiembre.

Por otra parte, el 41% manifestó que su actividad empeoró, una proporción 3,3 puntos menor que la registrada en el relevamiento anterior. Apenas el 7,1% señaló una mejora en su desempeño, con un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto de septiembre.

En cuanto a las expectativas para los próximos 12 meses, el 48,4% de los comerciantes considera que la situación de su empresa se mantendrá sin cambios. El 41,1% espera una evolución favorable, mientras que el 10,5% prevé un escenario negativo.

La encuesta también consultó sobre la posibilidad de realizar inversiones. El 54,9% consideró que no es un momento propicio para hacerlo, el 29,3% manifestó no tener una posición definida y el 15,8% respaldó la concreción de nuevos desembolsos de capital.

Calzado e indumentaria encabezaron las subas

El comportamiento de las ventas mostró diferencias entre los siete sectores relevados por CAME. Tres de ellos registraron resultados positivos en la comparación interanual.

Los mayores incrementos correspondieron a:

Calzado y marroquinería: suba del 3,6%.

suba del 3,6%. Textil e indumentaria: suba del 3,6%.

suba del 3,6%. Perfumería: incremento del 0,8%.

En cambio, cuatro rubros finalizaron octubre con resultados negativos:

Farmacia: caída del 3,7%.

caída del 3,7%. Alimentos y bebidas: retroceso del 3,5%.

retroceso del 3,5%. Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción: baja del 3,4%.

baja del 3,4%. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: disminución del 0,5%.

Las ventas online crecieron 17,7%

Uno de los datos destacados del relevamiento fue el desempeño de las operaciones por internet. Las ventas online realizadas por comercios que cuentan con locales a la calle aumentaron un 17,7% interanual durante octubre. En la comparación con septiembre, el crecimiento fue del 0,3%.

El índice general de ventas minoristas de CAME contempla las operaciones realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad, tanto presencial como online.

Costos y competencia condicionan al sector

El informe también describió las dificultades que enfrentan los comerciantes desde el lado de la oferta. Durante octubre, los establecimientos debieron absorber aumentos en los costos operativos, las tarifas y los precios de reposición de mercadería.

A ese escenario se sumó la competencia de los canales mayoristas y de los productos importados comercializados a través de plataformas digitales.

Ante la falta de liquidez y los márgenes de rentabilidad acotados, las promociones por pago al contado y las alternativas de financiación bancaria en cuotas cortas se convirtieron en herramientas importantes para concretar operaciones.

Según el relevamiento, los comercios mantienen una estrategia defensiva, basada en agilizar la rotación de mercadería y preservar el capital de trabajo, mientras persiste la cautela a la hora de realizar nuevas inversiones.