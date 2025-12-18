Con una adopción cada vez mayor, los agentes inmobiliarios utilizan Inteligencia Artificial para ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia, personalizar las experiencias de los clientes y obtener una ventaja competitiva al centrarse en tareas de alto valor, como la negociación y la construcción de relaciones.

Lo que ya resulta una norma en los países más vanguardistas en materia de real estate, en Argentina viene en ascenso constante: las herramientas de Inteligencia Artificial se utilizan para automatización (chatbots, programación), marketing (contenido, puesta en escena virtual, eslóganes), gestión de clientes potenciales (análisis predictivo, desarrollo) y análisis de datos (valoraciones de propiedades, tendencias del mercado), entre otras utilidades.

Las herramientas van desde IA generativa para contenido hasta plataformas especializadas para valoraciones y análisis, transformando todo, desde las descripciones de propiedades hasta la puntuación de clientes potenciales.

“La Inteligencia Artificial está transformando rápidamente el sector inmobiliario, dotando a los profesionales de herramientas como la IA generativa, el análisis predictivo y la visión artificial para optimizar la atención al cliente, el marketing, la generación de leads y la eficiencia operativa. A medida que los consumidores confían cada vez más en los agentes como la persona que participa en tareas asistidas por IA, como la búsqueda de viviendas y la estimación de precios, crece la necesidad de herramientas fiables y transparentes”, afirman desde la National Association of Realtors (NAR) de Estados Unidos.

A nivel global, se estima que alrededor del 36% de las empresas inmobiliarias utilizan alguna forma de IA, y se espera que esa cifra llegue al 90% hacia 2030. De hecho, las estadísticas indican que el 70% de los compradores percibe las descripciones automatizadas como más claras y útiles.

“La IA está transformando nuestra perspectiva sobre el sector inmobiliario. Desde optimizar la gestión de propiedades hasta crear experiencias de cliente más personalizadas, sus aplicaciones son infinitas”, señaló Ruben Frattini, Chief Visionary Officer en PropTech Latam. Entre los beneficios de la IA en el sector inmobiliario se encuentran:

● Optimización de procesos: automatización de tareas repetitivas y mejora de la eficiencia operativa.

● Personalización de la experiencia del cliente: ofrece recomendaciones personalizadas basadas en los datos del usuario.

● Toma de decisiones más informada: uso de datos y análisis predictivo para identificar nuevas oportunidades de negocio.

● Creación de nuevos modelos de negocio: desarrollo de productos y servicios innovadores que satisfagan las necesidades del cliente.

En nuestro país se destaca en especial en análisis de datos, la eficiencia operativa y la generación de contenido automatizado. Diversas empresas advierten que la IA les permitió reducir un 30% el tiempo promedio de publicación o venta de propiedades, bajar un 50% el plazo de respuesta al cliente y aumentar un 80% el engagement de los avisos.

Frente a un avance indiscutido, los expertos advierten sobre la importancia de equilibrar tecnología y factor humano: la IA amplifica las capacidades del agente inmobiliario, pero bajo ningún concepto lo reemplaza. En ese sentido, la inteligencia artificial potencia el análisis y la eficiencia, pero el criterio y la empatía siguen siendo insustituibles.

Mientras los agentes potencian sus habilidades a partir de estas nuevas herramientas, los corredores inmobiliarios se benefician ampliamente: sus oficinas se ubican a la vanguardia y los beneficios económicos vienen de la mano de una mayor eficiencia. “Nuestros trabajos recientes sugieren que las eficiencias operativas representan la mayor oportunidad para que las empresas inmobiliarias capitalicen la IA en los próximos tres a cinco años”, cerró Ronald Kamdem, director de REIT (Real Estate Investment Trusts de Estados Unidos) e investigador de bienes raíces comerciales en Morgan Stanley.