A partir del 1° de agosto, quienes deban iniciar una sucesión sin testamento en Entre Ríos deberán hacerlo mediante un nuevo sistema digital que promete agilizar uno de los trámites judiciales más frecuentes. La herramienta, desarrollada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), permitirá reducir los tiempos de resolución y simplificar el procedimiento para abogados y ciudadanos.

La implementación fue dispuesta mediante el Acuerdo N° 16/26 del STJ y alcanzará a todos los juzgados civiles y comerciales con competencia en materia sucesoria de la provincia.

¿Qué cambia con el nuevo sistema?

La principal novedad es que desaparecerá la tradicional demanda escrita para iniciar una sucesión sin testamento. En su lugar, los abogados deberán completar un formulario digital disponible en la Mesa Virtual del Poder Judicial.

Una vez cargada la información, el sistema realizará automáticamente varias tareas que hasta ahora requerían intervenciones administrativas: generará la tasa de justicia, enviará el expediente para su sorteo y lo asignará al juzgado correspondiente mediante el sistema SIRIRI.

Además, dejará de utilizarse la denominada "foja 0", un paso administrativo que formaba parte del procedimiento tradicional.

Menos espera para obtener la declaratoria de herederos

Uno de los principales objetivos de esta reforma es reducir considerablemente los plazos.

Actualmente, una sucesión sin testamento demora, en promedio, un año y seis meses desde su inicio hasta la obtención de la declaratoria de herederos, aunque ese tiempo puede variar según el juzgado y las características del expediente.

Con el nuevo modelo, el Superior Tribunal estima que, si la presentación inicial se realiza correctamente y no surgen observaciones durante el trámite, la declaratoria podrá obtenerse en un plazo de 45 a 60 días.

La automatización comprende precisamente esa etapa del proceso, considerada una de las más importantes para que los herederos puedan avanzar luego con la administración o disposición de los bienes.

Un desarrollo pionero en el país

El sistema comenzó a diseñarse en 2023 por iniciativa de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia. Tras varios meses de trabajo técnico y de consenso, en noviembre de 2025 se puso en marcha una prueba piloto en distintos juzgados de la provincia.

Luego de más de seis meses de funcionamiento y ajustes, el Poder Judicial concluyó que la herramienta respondió de manera satisfactoria y decidió extender su utilización a todo el territorio entrerriano.

Desde el STJ destacan que se trata de un desarrollo tecnológico inédito en Argentina, pensado para mejorar la eficiencia judicial, brindar mayor seguridad jurídica y establecer un modelo que pueda aplicarse en otros procesos judiciales.

Capacitación para abogados y empleados judiciales

Para acompañar la implementación, el Instituto Alberdi puso en marcha un programa de capacitación destinado tanto a empleados judiciales como a profesionales de la abogacía.

La primera etapa ya reúne a 304 trabajadores judiciales y 525 abogados, mientras que una segunda cohorte abrirá sus inscripciones a partir del 29 de junio.

Según informaron desde el Superior Tribunal, el nuevo sistema fue diseñado para ser intuitivo y sencillo de utilizar. Además de guiar al usuario durante todo el procedimiento, solicita únicamente la información indispensable para iniciar correctamente la sucesión y unifica los criterios de tramitación en todos los juzgados de la provincia.