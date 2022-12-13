Bogotá, diciembre 2022 – El World Trade Centers Association® (WTCA®), una red global que más de 300 ubicaciones de World Trade Center® (WTC®) en casi 100 países, ha lanzado su 5ª edición de su WTCA Prime Office Index Latin America (LatAm) en colaboración con la publicación de negocios globales Latin Trade. Por medio de este índice, WTCA busca destacar la situación actual y las perspectivas de los arrendamientos y de las ventas de las oficinas Premium en América Latina. En diciembre de 2021, el índice cerró en un resultado positivo de 1.2%. Un año después, la tendencia se mantuvo y en diciembre de 2022, el índice cerró en 5.4%, un crecimiento total de 4,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este índice, el cual consulta a expertos en más de 20 ciudades de América Latina, busca hacer un seguimiento semestral del desempeño reciente y las perspectivas de arrendamientos y ventas de oficinas premium en América Latina. Para el segundo semestre del 2022, los resultados crecieron 3.2 puntos porcentuales frente al primer semestre del 2022. La tendencia general es de crecimiento y se espera que continúe en la misma línea. En términos generales, los resultados muestran que las percepciones de la situación actual y expectativas para el primer semestre del 2023 son mejores para los arrendamientos que para las ventas de oficinas premium en América Latina.

El estudio identificó que el comportamiento del mercado de arrendamiento de oficinas premium continuará una tendencia positiva, ya que los precios siguen subiendo. Alrededor del 40% de los expertos encuestados destacaron que los precios aumentaron durante el semestre. Además, se consolidó la opinión relacionada con la mejoría en la situación económica para el arrendamiento. Hacia el 2023, el 50% de los expertos consideran que los tiempos de vacancia se reducirán y solo el 5% cree que esta aumentará.

En cuanto al mercado de ventas de oficinas premium durante el segundo semestre del 2022, el comportamiento fue ligeramente menos favorable que el esperado por los expertos en la primera mitad del año. Según el 75% de los entrevistados el precio de venta permaneció estable, mientras que el 20% vio aumentos. La venta de oficinas premium para el primer semestre de 2023 muestra un marcado con optimismo, ya que más encuestados creen que los precios promedio seguirán subiendo y que el tiempo de espera para vender disminuirá. Aun así, algunos entrevistados volvieron a afirmar, como en la encuesta anterior, que la incertidumbre política, el aumento de la inflación y de las tasas de interés presentan grandes retos para el sector.

Aunque los colaboradores de las empresas han estado trabajando a distancia desde la pandemia, en Latinoamérica se ha regresado paulatinamente al trabajo presencial. Muchas empresas y trabajadores ven dicho regreso de forma positiva. De acuerdo con los entrevistados (40%) hoy en día la opción más utilizada son dos días de labores remotas para el trabajo híbrido, el 20% solo trabaja un día en la virtualidad y este mismo porcentaje trabaja más de dos días de manera remota.

En el mediano plazo, el índice demuestra que el 45% de las empresas desincentivarán el trabajo remoto, 40% no cambiarán su modelo y solo el 15% incentivarán mayor virtualidad. Adoptar el trabajo remoto como política de las empresas, variaría tanto el valor de los arriendos como de las ventas de la oficina. El 85 % de los encuestados considera que el valor del arriendo disminuiría menos del 10% y 15% de los entrevistados asegura que se reduciría en más del 10%. En cuanto a la venta el 70% considera que el valor de venta bajaría menos del 10% y 30% de los ejecutivos encuestados dice que habría una disminución de más del 10%. “Las respuestas, aunque diversas, apuntaron en general a un mercado más estable. Las empresas se han adaptado a un formato de trabajo híbrido y siguen necesitando espacio de oficinas para ofrecer a los empleados la opción de trabajar de manera presencial. Además, se están reinventando los espacios de oficinas con tendencias posteriores a la pandemia como la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, mejores infraestructuras tecnológicas y mejores servicios de estilo de vida. De cara a 2023, el reto es claro: es importante incentivar a las empresas para que alquilen o compren oficinas de primera calidad las cuales permitan satisfacer el interés de las empresas que quieran fomentar la presencia de los empleados en sus espacios de oficina. Y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de los empleados que también desean volver a la oficina, entregando condiciones que generen bienestar en el ambiente de trabajo”, afirmó Carlos Ronderos, director regional para América Latina, WTCA.