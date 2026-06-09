Ramírez (Paralelo 32).- El Grupo Peña Solidaria de General Ramírez sigue preparándose para los días 8 y 9 de febrero, en los que se realizará la 5ª edición de la tradicional y convocante Fiesta de la Pizza a la Parrilla 2020 en las instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal.

Sus integrantes ya se han presentado en eventos previos, invitando a la gente a que se sume al grupo, porque cada vez se necesita de más colaboración.

La nueva edición de la fiesta será a beneficio de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Integral Alborada, para ayudarlos a que sigan desarrollando proyectos, principalmente para el lavadero de autos que tienen en la entidad, porque necesitan ampliar espacios para trabajar más cómodos.

Sobre la programación prevista, aún falta completar la cartelera artística, pero los organizadores ya confirmaron a Paralelo 32 que el sábado se podrá disfrutar del Concurso de Pizza a la Parrilla, con premios para los ganadores y el domingo se hará la pizza gigante.

En esta ocasión también se hará un certamen para los chicos, sumándose además variados espectáculos, con música alemana, folclore y cumbia.

Se ofrecerá buen servicio de cantina y los comerciantes, empresas, emprendedores y artesanos pueden consultar más detalles en la página de Facebook: Grupo Peña Solidaria.

Granitos de arena

Grupo Peña Solidaria surgió aproximadamente en septiembre del 2015. Como amantes de la música folclórica y del clima amistoso que se crean en las peñas, junto a amigos que se sumaron, sus fundadores se propusieron organizar la 1ª Peña Solidaria, con un fin solidario.

Así fue que convocaron a Aldo Fiant, papá de Micaela, joven que falleció el año pasado, padeciendo fibrosis quística.

Con esa satisfacción que compensa el cansancio y el esfuerzo, se embarcaron en la 2ª Peña Solidaria, con el fin de ayudar en esa nueva oportunidad a la Asociación “Pequeños Gigantes”, Centro de Neurorehabilitación y Equinoterapia; evento al cual se le anexó el Concurso de Pizza a la Parrilla, siendo nuevamente un éxito y muy aceptado por el público.

La 3ª Peña Solidaria se realizó a beneficio de Escuela Nº 5 “Alborada” con su proyecto integrador de lavadero, también conjuntamente al Concurso de Pizza a la Parrilla. Ya en la cuarta, en febrero de 2019, se anexaron stands de comercios y empresas locales y zonales.

Lo que no ha cambiado desde el principio es el fin, que sigue siendo únicamente solidario. De todas formas, los organizadores saben que, además ofrecen para la ciudad un espacio cultural y hasta turístico.