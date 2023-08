Se refirió de este modo al anuncio del Ministro de Economía y candidato sobre el pago de una suma fija de 60 mil pesos que deberán hacer las empresas a sus empleados: será en dos cuotas mensuales de 30 mil, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias.

La dirigente del sector empresarial dijo que las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, “son sólo paliativas”, pero que “está bien porque el golpe inflacionario fue muy duro”.

Enseguida Zapata aclaró que hablaba a título personal porque el tema no se había debatido en el seno de la entidad. No obstante, dijo: “Cuando uno ve las medidas ve que están bien para paliar las necesidades: un bono complementario para jubilados de la mínima, un bono complementario para empleados que ganan menos de 400 mil en dos cuotas, pero cuando se analizan todas las medidas se advierte que no forma parte de un plan estratégico de desarrollo y de crecimiento, sino que son medidas paliativas para ayudar a las familias de menos recursos, que está bien porque el golpe inflacionario fue muy duro”.

Afirmó que las medidas de pago extra no generan resistencia porque “el empresariado está muy preocupado por los salarios de sus trabajadores”.

La contadora Zapata reiteró que “las medidas anunciadas son sólo paliativas” y deseó que exista un programa que incentive la inversión y la creación de puestos de trabajo.

“Uno tiene que analizar que una devaluación tiene sus pro y sus contra. Si uno hablara de una devaluación planificada, analizada, que permita que el sector exportador pueda ingresar divisas al país, y bueno… tal vez duela a algunos y a otros no, pero podría haber generado ingresos adicionales al país, pero cuando la inflación lo come todo, no está reflejado el beneficio para el país”, indicó en declaraciones al programa En el dos mil también que reprodujo Página Política.

Se le consultó si las empresas entrerrianas tendrán inconvenientes para pagar los bonos: “Creo que sí, puede doler, pero creo que la parte más afectada son los empleados, los jubilados, los que tienen salarios fijos. No, no creo que sea ningún inconveniente. No se va a llevar puesta ninguna empresa. Va a afectar, pero estoy escuchando al empresariado y están muy preocupados por los ingresos de sus empleados. Los que conozco del Consejo Empresario van a pagarlo con gusto”, respondió la dirigente empresaria.