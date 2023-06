Nogoyá.- Luego de una precipitación acumulada que superó los 200 milímetros en prácticamente toda la región centro sur de la provincia, comenzaron a hacerse escuchar reclamos que habían dejado de ser recurrentes, ya que la sequía generalizada permitía que los suelos de los caminos rurales se mantuvieran en buen estado de transitabilidad.

De manera masiva el pasado lunes, productores de la región que incluye a los departamentos Paraná, Nogoyá y Tala, se apostaron en el acceso a la Ruta Provincial Nº 33 en el ingreso a Viale donde hicieron sentir su reclamo y confeccionaron un petitorio a las autoridades provinciales que ya anticiparon un plan de acción.

“Vecinos de Crucesitas Tercera, Crucesitas Séptima, Crucesitas Octava, Don Cristóbal, Viale y Maciá nos dirigimos a usted a fin de manifestar nuestro malestar por el estado de la Ruta Provincial Nº33, conocida como “camino de la producción Viale-Maciá” comenzaba diciendo el texto que fue elevado a la Dirección Provincial de Vialidad y al Gobierno de Entre Ríos.

Fundamentando que el reclamo pide intervenir una zona productiva que se ve perjudicada por la falta de mantenimiento y reparación de nuestros caminos rurales. Asimismo, las instituciones educativas del lugar no pueden brindar clases los días de lluvias ni los posteriores porque resulta imposible acceder a ellas.

“Es el único camino que tenemos en esta zona que figura como enripiado, pero que ya no lo es. Son 76 kilómetros entre una ciudad y otra, pero como está en estas condiciones, muchas familias y productores deben buscar vías alternativas transitando hasta el doble de distancias.

Esto ya no da más, estamos cansados de estas circunstancias. El estado del camino viene mal, nunca se realizó mantenimiento” se pudo escuchar entre los testimonios de los productores apostados al costado de la ruta. Pidiendo la urgente intervención de Vialidad y la llegada de la obra anunciada para el nuevo enripiado de la arteria.

“Otro tema es la salud y la educación de los chicos, se genera un desarraigo porque ellos se tienen que ir a otros lados a estudiar. Si bien tenemos Centros de Salud, no podemos utilizarlos porque los médicos no pueden llegar, así como tampoco pueden asistir las maestras y profesores a dar clases a las escuelas. La idea es seguir el reclamo hasta que nos den una solución, vamos a seguir en la ruta, queremos una solución inmediata y real” anticiparon los productores rurales.

Respuesta desde el ente vial

En la misma jornada de reclamos, autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), vecinos y productores acordaron que personal de la DPV trabaje en la mejora de los puntos más críticos del trayecto desde el ingreso a Viale hasta las cercanías de Maciá, mientras se espera el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La directora administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, informó que “mientras se espera el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la mejora de la ruta provincial Nº 33, desde la ruta provincial Nº 32 –a la altura del ingreso a Viale– hasta el puente sobre el arroyo Durazno –cerca de Maciá–, se acordó trabajar en la mejora de los puntos más críticos de la ruta provincial Nº 33 a través de personal y maquinarias de las zonales de Cerrito, Seguí, Nogoyá, canteras y la Dirección de Obras por Administración”.

Así quedó definido, tras el encuentro que mantuvo el ingeniero jefe, Juan Arias, con vecinos y productores, reunidos en la intersección de las rutas provinciales 32 y 33, después del mediodía de este lunes.

Asimismo, la funcionaria recordó que “la mejora de la ruta provincial Nº 33 está dentro de las prioridades del gobierno provincial y por ese motivo a fines de marzo de este año se llevó adelante un proceso de participación ciudadana para poner al tanto a la ciudadanía de las localidades involucradas el proyecto ejecutivo de la obra, y el estudio de impacto ambiental”.

La obra será financiada por la CAF y su aprobación se encuentra en su etapa final para el posterior llamado a licitación, e incluye la construcción de un puente de 60 metros de largo, iluminación, forestación compensatoria, y señalamiento vertical, entre otras mejoras.

Desde la DPV, se especificó que “los trabajos a ejecutar comprenden un enripiado de todo el tramo con un ancho de coronamiento proyectado en 6 metros por 0,15 metros de espesor compactado. Debajo se ejecutarán capas de base y sub base granular en 0,20 metros de espesor. Además, se estudió el comportamiento hidráulico para mejorar las condiciones de drenaje, y a partir del cual se determina la demolición de obras de arte existentes y la construcción de nuevas alcantarillas transversales y laterales.

“Al finalizar el tramo, en intersección con el arroyo El Durazno, se proyecta un puente de 60 metros de longitud, conformado por tres luces de 20 metros cada una. Se contemplan las medidas de seguridad con la incorporación de señalamiento vertical en toda la extensión del proyecto, como asimismo, sistemas de iluminación y barandas metálicas de defensa para terraplén”, detallaron desde DPV.

Denuncias cruzadas en medio del reclamo

El petitorio de los productores fue entregado al Jefe Zonal de Seguí Walter Ayala, en ese momento uno de los productores tomó la palabra y dijo: “el ripio es muy importante, pero hay otros problemas inevitables para sacar a la luz como es el tema de la corrupción, queremos que la plata que entre a Vialidad llegue a los caminos. Allá han ido maquinistas de Vialidad Nogoyá a vender gasoil a mitad de precio, sé que en otros departamentos es peor. Hay partes de maquinas que se han vendido” denunció el productor rural que sería oriundo del departamento Nogoyá.

“Venimos a buscar una solución, sería muy fácil decir que se vaya, pero no, queremos pedirle a usted que colabore con todo lo que está a disposición y nos apoye” solicitaron a Ayala, quien respondió: “los hemos atendido a todos y le hemos llevado solución con lo que tenemos. Entiendo el reclamo porque hace 15 años que estoy en Vialidad y sé la necesidad que tienen y nosotros estamos corriendo detrás. No quiere decir que no nos preocupemos, hay obras de importancia en la zona, tal vez a ustedes no les ha llegado. Sin lugar a dudas falta mucho” reconoció.

La denuncia del productor conllevó a que el Jefe Zonal de Nogoyá Gerardo Rodríguez, concurra a la justicia por estas horas y realice la denuncia correspondiente para que se afirmen o desmientan las palabras vertidas al momento de la entrega del petitorio en Seguí, ya que se trata de una grave irregularidad en caso de ser afirmada.