Las obras serán: “Las olorosas aventuras de William Calderón”, Grupo Las Yotivenco de Concepción del Uruguay; “Payasos contra el tiempo”, Grupo Los macanos Borondongos de Paraná; “Los Sonámbulos, una historia de la ciencia en dos patadas”, Grupo Compañía de lo Urgente de Paraná; y Tiburón XXL (Santa Fe, obra invitada). Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita. Los horarios y las salas aún están sujetos a confirmar.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, en co gestión con la Municipalidad de Concepción del Uruguay; y se desarrollará entre el 3 y el 6 de agosto.

En “Las olorosas aventuras de William Calderón” (de Cristian Palacios) el intrépido capitán William Calderón y sus marineros, emprenden un viaje plagado de obstáculos hacia la lejana tierra de Inmunditia Mundis... La música y la fantasía abrirán camino para que estos personajes descubran o no, el origen de todos sus males. En la obra actúan Olivia Reinhartt, Solange Restaino y Facundo Torresán. La dirección y producción general es del Grupo Las Yotivenco de la ciudad anfitriona del Encuentro.

Cristian Palacios también es el autor -y en este caso director- de “Los sonámbulos, una historia de la ciencia en dos patadas” llevada a escena por la Compañía de lo Urgente (Paraná). Esta es la historia de cómo un montón de sabios que creían tener razón estaban equivocados y de cómo otro montón de sabios que creían estar equivocados tenían razón. Una divertidísima y accidentada historia de la forma de ver el mundo y de soñar mientras lo miramos. Los Sonámbulos nos hace viajar a través de la sinuosa historia de la ciencia, con sus tropiezos, aciertos y ocurrencias, para tratar de entender un poco más (o un poco menos) el mundo que pisamos. En escena Gustavo Bendersky . La obra está destinada a infancias a partir de los 8 años, a adolescentes y adultos.

Otra obra para las infancia pero también para las familias será "Payasos contra el Clima". Se trata de una versión libre de la obra "Hoy: no hay función" de Jorge Díaz, llevada a escena por Los Macanos Borondongos. En la obra cinco payasos tristes en una pista de circo vacía suspenden la función. El cambio climático y la sequía han dejado al pueblo desierto y la carpa de circo sin público. Si no hay agua no hay vida y si no hay vida no hay gente y si no hay gente no se puede realizar la función. Desesperadamente buscan una solución. La obra invita a una reflexión sobre las consecuencias del cambio climático y aborda la imaginación como forma de transformación colectiva, tanto en la búsqueda como en la construcción y puesta en común de las soluciones. El elenco está integrado por: Manuel Agustín Leiva, Aldana Badano, Carina Colombo, Juan Carlos Izaguirre, y Alexis Chausovsky. Cabe destacar que Izaguirre también realiza la dirección de la puesta.

“Tiburón XXL” es una aventura marítima donde nada es lo que parece y todo puede cambiar en un instante. Con gran despliegue de escenografía, música, títeres, actores y muñecos, la obra dirigida por Ulises Bechis y llevada a escena por Ma Victoria Menendez, Julián Bruna y Elías Alberto, invita a las infancias a este recorrido por el mar donde se van a divertir, nadar, surfear y ayudarlos a salir y regresar de un divertido paseo.

Durante el desarrollo del Encuentro Entrerriano de Teatro, el acceso a todas las actividades será libre y gratuito, teniendo en cuenta la capacidad de las salas, tanto para funciones como capacitaciones y charlas abiertas.