Nuevos protagonistas y una mirada más nacional definen el presente de las franquicias en Argentina. Se trata de un modelo cada vez más tentador para los emprendedores, gracias a estructuras probadas, marcas reconocidas y un rápido retorno de la inversión, entre otras ventajas.

Uno de los sectores que lidera el auge en materia de franquicias es el real estate, que lleva años de experiencia y éxito a partir de los recorridos de múltiples marcas internacionales que apostaron por nuestro país. De todos modos, en los últimos años han empezado a expandirse franquicias inmobiliarias nacionales.

Una de las novedades más importantes es la apertura de dos oficinas de Mudafy Select en Núñez y Escobar. Aprovechando la tecnología de la plataforma argentina, buscan atraer a asesores inmobiliarios con experiencia y a nuevos talentos para desarrollar sus carreras en un entorno de innovación.

Ejemplos como el de Mudafy se replican en todo el país, con la consolidación de marcas como RealtyPlus, que ofrece franquicias que se adaptan a diversas aspiraciones y capacidades de inversión (se denominan Iron, Quartz y Star). La franquicia Iron resulta ideal para emprendedores que prefieren un modelo de negocio ágil y móvil. Está dirigida a aquellos que desean operar sin una oficina física: el modelo incluye un gerente y al menos un agente, “proporcionando una estructura simple y eficiente para iniciar o expandir un negocio inmobiliario”.

La red de inmobiliarias de origen español desembarcó recientemente en la provincia de Mendoza. Entre sus propuestas más destacadas se encuentra RealtyPlus Invest, enfocada en atraer a inversionistas a nivel nacional e internacional. Presente en más de 20 países, RealtyPlus invita a unirse a una red de franquicias inmobiliarias líder a nivel mundial. La red de agencias inmobiliarias independientes se sustenta sobre un modelo de colaboración: quienes ya tienen una agencia inmobiliaria y deciden sumarse, no pierden su identidad ni cambian su formato de negocio, sino que reciben el plus de colaborar con otros colegas.

En sintonía, también florecen en distintos puntos del país marcas nacionales y regionales como Realty One Group, Rent a House, Red Inmobiliaria, APL y Central Prop, entre otras. Con el foco puesto en las nuevas tecnologías, en la transparencia en los procesos y en el trabajo colaborativo, todas ellas consiguen brindar experiencias sin fricciones y memorables a sus clientes. Asimismo, ese enfoque impacta positivamente en los resultados comerciales.

“Nuestra marca permite a los profesionales reinvertir en sus negocios con una estructura de comisiones del 100%”, dicen desde Realty One Group, que desembarcó en nuestro país en 2023 y ya suma cinco oficinas nuevas, en La Plata, City Bell y Bariloche. A ese destino patagónico también llegó APL, que recientemente presentó allí su primer desarrollo en el Sur: 90 unidades de alquiler temporario en una de las ciudades más emblemáticas del turismo argentino. Así, además de las tres oficinas en Santa Fe, APL Gattas se destaca ahora en Bariloche.

En tanto, con una amplia red de agentes como gran motor, la empresa Red Inmobiliaria desembarcó hace poco en Córdoba y promete revolucionar el rubro inmobiliario. Se trata de una marca que nació a mediados de 2020 en Neuquén y que se expandió el año pasado a Buenos Aires. La cordobesa es la tercera oficina de Red Inmobiliaria, una empresa innovadora que “ofrece asesoramiento constante y acompaña la conclusión de negocios inmobiliarios”, según cuentan sus creadores.

Por su lado, Grupo Mega es una red con más de 30 locales, “lo que permite al licenciatario disponer de un capital en bienes raíces de más de 40 millones de dólares y más de 1000 propiedades para comercializar”, señalan sus responsables. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, Grupo Mega tiene más de 25 oficinas.

Con estos y otros actores que apuestan por el trabajo en red y la transparencia que aportan las nuevas tecnologías, las franquicias inmobiliarias continúan su expansión en todo el país.