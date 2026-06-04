El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos, Mario Amado, indicó que se trata de un acuerdo “de palabra” entre los empresarios y los trabajadores para cerrar las estaciones de servicio. “Estarán cerradas de 22 a 6, pero quedará una guardia que atenderá sólo emergencias. En algunos lugares la modalidad ya está implementada es fija, pero en otros se llegó a un consenso. No debería haber inconvenientes, porque habrá estaciones ubicadas en lugares muy especiales que estarán abiertas, pero el resto no”, aclaró.

El referente añadió que la idea parte de un pedido de los empleados para pasar las fiestas con sus familias. “Está contemplado que quede una guardia por si pasa un patrullero o una ambulancia y que se les pueda vender combustible”, continuó.

“Es probable que en las ciudades importantes haya alguna estación abierta, pero serán excepciones”, culminó Amado en declaraciones a la agencia APF.