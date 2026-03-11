Según informaron fuentes legislativas, los sindicatos del sector acordaron este miércoles una actualización salarial acumulada del 12,5% para ese período. Debido a que las dietas de los senadores están vinculadas a los aumentos que reciben los trabajadores del Congreso, los ingresos de los legisladores se incrementarán automáticamente.

De esta manera, quienes hasta noviembre percibían alrededor de 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo cerca de 11 millones de pesos brutos, mientras que en mayo la cifra alcanzará aproximadamente los 11,5 millones.

El mecanismo que vincula las dietas de los senadores con las paritarias legislativas fue restablecido en abril de 2024, cuando la Cámara alta decidió volver a acoplar sus ingresos a los aumentos salariales del personal del Congreso. Esa decisión se tomó a mano alzada y generó polémica dentro del propio Senado, ya que algunos legisladores manifestaron su desacuerdo con la medida impulsada por la mayoría.

Previamente, el esquema había sido suspendido mediante una resolución conjunta de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Diferencias con la Cámara de Diputados

A diferencia del Senado, en la Cámara de Diputados los incrementos en las dietas no se actualizan automáticamente con las paritarias legislativas. Allí los aumentos son definidos por la presidencia del cuerpo.

Por ese motivo, actualmente los diputados nacionales perciben ingresos cercanos a los 6 millones de pesos brutos mensuales, lo que marca una diferencia significativa respecto de los senadores.

Cómo se compone la dieta

El salario de los senadores se calcula en base a un sistema de módulos. Cada legislador percibe 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Este último adicional no es percibido por los tres senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires —Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde— ni por la senadora santacruceña Alicia Kirchner, quien decidió no cobrar la dieta y mantener la jubilación que recibe como exgobernadora.

El acuerdo paritario

El acuerdo salarial firmado entre los gremios legislativos y las autoridades del Congreso contempla incrementos retroactivos y escalonados: 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero, lo que representa un 6,85% acumulado. A ello se suman aumentos del 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

El entendimiento fue suscripto por el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; el representante de UPCN, Martín Roig; y el dirigente de ATE, Claudio Britos, junto con los secretarios parlamentarios del Senado y de Diputados, Agustín Wenceslao Guistian y Adrián Pagán.

En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que el acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma”.

Además, remarcaron que el incremento del 12,5% acumulado “no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando” en futuras discusiones salariales.