Victoria.- Para Isa Castagnino precandidata a intendenta por la Lista N° 8 “Más para Entre Ríos - Creer en Victoria”, quien lleva como viceintendente al abogado Andres Daniel Marchese, para lograr una transformación hay que comprometerse. Es algo que aprendió desde chica, según sus palabras. “Pero en esta oportunidad, hay un gran equipo que comprende perfectamente que los ciudadanos están cansados que se les hagan promesas y escuchen slogan”. Agregó “a este equipo de trabajo nadie le tiene que describir la realidad de los barrios, porque la conocemos, porque estamos preocupados por mejorar esa realidad”.

Tiene incorporado un gen peronista y desde muy chica estuvo presente cuando sus padres participaron en política. Lo social siempre fue su preocupación y tiene una carrera inconclusa de Asistente Social, pero ha realizado prácticas en Desarrollo Social del municipio y también del Hogar San Martín, trabajando además en la Casita de Marta, una ONG que había que contener y propuso la conformación de una cooperadora.

Fue candidata en el 2019 obteniendo una cantidad importante de votos, pero no alcanzó. En esa oportunidad conformó un grupo de trabajo al que ha convocado nuevamente, pero se ha sumado mucha gente para elaborar una plataforma de gobierno “para resolver los graves problemas que tiene nuestra ciudad”.

Además, durante la gestión anterior, Isa de desempeñó como concejal por el bloque de la minoría, desempeño que le permitió conocer en esencia todo lo relacionado al estado municipal. No obstante, aseguró que “un gobierno que no está dando respuestas no depende del trabajo de los empleados sino que es responsabilidad de gestión, del Departamento Ejecutivo”.

Son innumerables los problemas en obras públicas, especialmente el estado de las calles, todas las áreas en general tienen falencias y algunas muy importantes. Para la dirigente, hay muchas ordenanzas obsoletas y una especialmente relacionada a las normas impositivas que han quedado desactualizada y no se aplica con justicia.

Ejes de campaña

-Los principales ejes pasan por la infraestructura, la transitabilidad de las calles,

el mejoramiento de los accesos, la puesta en valor de los espacios públicos.

-La revalorización del capital humano que hoy tiene el municipio, porque muchas

veces se cuestiona a los empleados, pero las decisiones la toman

funcionarios políticos puestos por el intendente

-La salud, no es solo una tarea del gobierno provincial, hay que tener una mirada

integral que permita fomentar estilos de vida saludable, poniendo un gran foco en

la promoción y fortalecimiento de la atención primaria.

-El trabajo, porque hoy aproximadamente el 50 % de los jóvenes se van de la ciudad por la falta de oportunidades.

-Area joven: desde lo social, la salud y educación, conformar un espacio para

atender las problemáticas que atraviesan los jóvenes, como las adicciones,

bullying, depresión, acoso, trastorno alimentario, violencia, entre otros.

-La accesibilidad a servicios básicos como el agua, la cloaca y las demandas

Habitacionales, es un derecho.

-La planificación de la ciudad, partiendo que es necesario la revisión de las normas que nos regulan.

-Un programa de protección animal que funcione, que promueva la tenencia

responsable, el control reproductivo, que nos ayude a generar conciencia y eliminar el

maltrato animal.

-Turismo: se deben trazar políticas turísticas claras y para ello es importante trabajar sobre la marca Victoria, que articule a todos los actores de nuestra sociedad.

-La incorporación real en la agenda pública de una mirada ambiental, porque no

podemos seguir dañando el ambiente sin advertir las consecuencias.