El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, se refirió a la posibilidad de avanzar en una reforma de la Constitución provincial y sostuvo que es necesario habilitar un debate amplio y sin prejuicios sobre la actualización del marco normativo que rige la vida institucional de la provincia.

“Las leyes tienen que ser un producto de su época y contexto, y no un código de piedra. Las Constituciones no están escritas sobre piedra. Hay que perder el tabú de poder hablar estos temas”, afirmó el funcionario en declaraciones a medios periodísticos.

En ese sentido, remarcó que abrir discusiones de fondo no implica descuidar la gestión cotidiana. “Plantear estos debates no quiere decir que no se pueda gobernar, sino pensar estratégicamente la provincia más allá de las coyunturas políticas”, señaló.

Troncoso consideró que las constituciones son herramientas perfectibles y que deben revisarse a la luz de los cambios sociales, políticos e institucionales. Entre los puntos que, a su entender, merecen ser analizados, mencionó el funcionamiento del Poder Legislativo. “En su momento hablé del unicameralismo. No nos tiene que poner colorados preguntarnos si vale la pena tener dos Cámaras Legislativas”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de construir una agenda de discusión pública y plural. “Es positivo trazar una agenda al respecto. El Gobernador es un dirigente que permanentemente marca agenda y evita la comodidad y la zona de confort. Vale la pena apostar por ese debate en todos los espacios políticos”, subrayó.

Avances en la transformación institucional

Por otra parte, el ministro resaltó el proceso de transformación institucional que lleva adelante el Gobierno provincial en el ámbito rural, mediante el pase de Juntas de Gobierno a Comunas.

“Por iniciativa del Gobernador y dando cumplimiento a la Ley de Comunas, hemos convertido más de 20 Juntas de Gobierno en 22 Comunas”, indicó Troncoso.

Explicó que las Juntas de Gobierno funcionan como delegaciones del Poder Ejecutivo sin autonomía, mientras que las Comunas cuentan con personería jurídica propia, Concejo Deliberante, capacidad para cobrar tasas, brindar servicios públicos y dictar su propio reglamento interno.

“Esto respeta el federalismo interno y permite que las comunidades se desarrollen con mayor autonomía. Es un paso enorme que traduce en hechos concretos lo que se planteó en campaña: terminar con un esquema que concentra poder y avanzar hacia la igualdad de derechos para todas las comunidades”, concluyó.