Nogoyá.- Tanto la Compañía Municipal de Teatro “La Fábrica” como el Elenco Municipal de Jóvenes “Candilejitas”, han informado en los últimos días la adaptación de sus actividades acordes al contexto sanitario, pero sin perder la esencia madre del teatro.

En primer término, Adolfo Recchia directora de la compañía municipal de teatro “La Fábrica” contó que trabaja en un nuevo formato para llegar a los aficionados.

Analizaron junto a la Coordinación de Cultura el trabajo de los integrantes del elenco municipal ante la nueva iniciativa, la cual tiene un formato televisivo y en donde el nuevo proyecto contempla nuevas modalidades de ensayos, guiones adaptados, nuevos lugares de ensayo, al aire libre y espacio cerrados con los cuidados necesarios.

“Todo esta nueva adaptación tiene como objetivo llegar a los vecinos a través de un programa que se emitirá por el canal local, denominado Nogorisas” señalaron desde el elenco y anticiparon que en próximos días estaran comunicando día y horario de la programación en el canal local para poder seguir la iniciativa.

Por otra parte pero en la misma sintonía, el Elenco Municipal de Jóvenes “Candilejitas”, bajo la dirección de la profesora Olivia Reinhartt también detalló las nuevas modalidades de la actividad cultural: “hay tiempos dónde tenemos que ser inteligentes, sensibles, empáticos. Hay tiempos donde tenemos que poner nuestro pequeño esfuerzo por un bien común, dónde tenemos que pensarnos más allá de nosotros mismos. De nuestro ombligo. Es el tiempo que nos toca vivir. Que nos pone a prueba. Por eso, como directora del Elenco Municipal Candilejitas decidí retomar las clases con muchos cuidados. Con el cumplimiento del protocolo pero también con el deseo de entendernos como miembros de esta comunidad que hoy nos necesita inteligentes y sensibles para cuidar de los otros y de nosotros mismo también”.

Ademas, Reinhartt, expresó: “En estos tiempos complejos los adolescentes también han hecho su esfuerzo y han relegado cosas. Por eso fue hermoso volver, diferentes, pero volver y poner el cuerpo y el alma a esta actividad artística que llevamos a cabo hace tantos años. Pero también por eso fue importante buscar nuevas formas como ésta. Trabajar al aire libre traería tranquilidad y confianza a las familias de aquellos y aquellas jóvenes del grupo Candilejitas que deseaban volver”.

Finalmente comentó que transcurren tiempos “para pensar en todos, en todas. Para permitirnos cambiar los modos con el objetivo de volver a encontrarnos y realizar nuestra actividad. Entiendo que Candilejitas se ha propuesto y ha intentado siempre, incluir a todos los que se acercaron a sumarse al elenco. Nos esperan tiempos así, con distanciamiento y cuidados pero juntos, buscando las formas de contar las cosas que creemos necesarias contar”, concluyó la profesora.