Crespo.- La doctora en Ciencias Políticas Fanny Maidana, dialogó con Paralelo 32 sobre el contexto electoral que se da este año, tanto a nivel nacional como provincial. En relación con algunas características novedosas respecto a elecciones anteriores, dijo que “cuando Macri ganó en 2015, como decía Elisa Carrió, era ‘recuperar la república’, recuperar la ‘división de poderes’. Pero, desde hace dos elecciones venimos votando y toda la estrategia se enfoca hacia la cuestión económica. Lo vimos en 2019, cuando la propuesta de Alberto Fernández prometía frenar la inflación que había generado Macri, y en la práctica no logró ser exitosa. Pero, paradojalmente, esa fuerza política lleva al ministro de Economía que no puede controlar la inflación, pero es candidato a presidente. Se ha convertido en el líder de este espacio. Esta vez también hay cuestiones simbólicas que no son secundarias. Los dos grandes líderes de ambas coaliciones, Macri y Cristina, dieron un paso al costado. Estuvimos tres años esperando que confronten, pero se corrieron a un costado. Eso generó un nuevo esquema de disputa. No solamente no son candidatos a la presidencia, no son candidatos a nada”.