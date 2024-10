Crespo- Cada 23 de septiembre se conmemora la fundación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Día de las Bibliotecas Populares. En tiempos de tecnología, su rol sigue siendo clave para la sociedad.

La Biblioteca Popular Orientación nació el 21 de febrero de 1932 gracias al entusiasmo de un grupo de jóvenes encabezados por Humberto Alfredo Seri. Pasó por diferentes lugares de la ciudad hasta que en 1995 inauguró el edificio propio en Seri 1105.

Su presidente desde hace más de veinte años es Adrián Pittavino, quien está relacionado con la entidad desde niño, con apenas 12 años. Su pasión siempre fueron los libros y encontró ‘su lugar en el mundo’, una entidad a la que abrazó y no soltó. “Siempre me gustó leer y me acerqué. Siempre estuve de una y otra forma, incluso cuando me fui a estudiar de Bioquímico a Santa Fe, ya que desde los 18 años formo parte de la comisión directiva”, dijo.

Situación actual

“Institucionalmente estamos firmes, con todo en regla y una comisión que trabaja bien. Pero no nos salvamos de la situación general, que nos tiene preocupados en relación a ingresos y gastos. El actual gobierno tomó decisiones que nos perjudicaron, como la de reducir algunos aportes de la CONABIP, por ejemplo. Y se incluían programas más allá del subsidio en sí. Es difícil, hay que pagar electricidad, calefacción y otros gastos fijos. Todo sube. Eso reduce el confort que podés brindar. En el SUM, por ejemplo, tenemos acondicionadores de aire instalados, a partir de la donación de una empresa de la ciudad, pero por el costo de la electricidad no los vamos a usar nosotros, simplemente los tendremos como opción para quienes lo quieren alquilar al salón para determinada actividad, y para lo cual pagarían un extra por el uso”, comentó.

“Está también el Fondo Municipal de Asistencia a la Educación, que ayuda a pagar sueldos y gastos fijos. En su momento era un ingreso importante, hoy ya no lo es tanto al incorporarse más escuelas al reparto de ese Fondo, que llega a partir de un porcentaje de una tasa que se cobra, y se reparte entre las escuelas y la Biblioteca. Con ese fondo, que es bimestral, hoy no nos alcanza para pagar los sueldos de un mes. Con lo que llega de Nación es similar la situación. En relación a la Provincia, hay una Comisión Protectora, pero el reparto habitual que se hacía no se ha hecho hasta ahora”.

Reflejó que “Tenemos para pagar sueldos un par de meses más. No estamos en ‘rojo’, pero si esto no cambia sí vamos a estar. Todas las bibliotecas están en una situación parecida. Nos ayuda estar ordenados. Pero hoy solo podemos tratar de sostener lo que tenemos. No queremos retroceder, estamos optimizando al máximo los recursos disponibles. Es difícil proyectar, necesitamos pensar en una ampliación de espacios, por ejemplo, pero necesitamos fondos que no hay”, dijo.

Trabajan tres bibliotecarios y una persona en limpieza, logrando una importante carga horaria que hace que la entidad esté abierta de lunes a viernes ocho horas cada jornada e incluso los sábados medio día. “Esta Asociación Civil cuenta con alrededor de 1.500 socios, número que en líneas generales se mantiene y a los que se les cobra una cuota mensual de $1.500. Hoy con la cuota de un socio en un año no alcanzás a comprar un libro, ni hablar de pagar gastos de electricidad o gas, que encima aumentaron de manera exorbitante. La factura de electricidad duplicó su monto con el mismo consumo. Todas las instituciones estamos preocupadas”, indicó.

Libros y números

Hoy comparten una colección compuesta por más de 40.000 libros. “Tenemos una biblioteca infanto-juvenil importante, muchos socios jóvenes y un convenio desde hace más de veinte años con el Instituto Comercial para que los estudiantes de los últimos años vengan a leer a la sala. Apuntamos a que la persona que ingrese encuentre lo que busca. Notamos que la gente es más selectiva, quiere un libro puntual, no va tanto por alternativas como antes, quiere un libro o un autor, no otro. Pero la circulación se mantiene. El papel no va a desaparecer. El que quiere el libro, no quiere leerlo por Internet, disfruta del placer del libro en la mano. Nunca bajó ni la cantidad de socios ni de lectores”, analizó.

Por último, destacó la importancia del Catálogo en Línea (http://1615.bepe.ar/). Ingresando, se puede acceder al Catálogo completo de la Biblioteca Popular Orientación y además, se pueden consultar catálogos de otras bibliotecas que estén adheridas al sistema.