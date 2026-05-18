La reciente presentación de proyectos en el marco del Régimen de Incentivos a Nuevas Inversiones (RINI) dejó un dato que genera preocupación a nivel local: Victoria no figura entre las ciudades desde las cuales se solicitó ese beneficio para nuevas inversiones de las que generan empleo privado.

En total, 125 empresas impulsan iniciativas que representan una inversión cercana a los 208 millones de dólares, distribuidas en distintas localidades de Entre Ríos como Paraná (varias), Gualeguaychú, Colón, Federación, Diamante y La Paz. Sin embargo, la nuestra ciudad quedó al margen de este proceso.

Consultado sobre esta situación, el contador Daniel Zavala (*), con amplia trayectoria en el ámbito empresarial y económico, explicó que el principal problema radica en la falta de condiciones estructurales para atraer inversiones.

Según detalló, si bien en la ciudad existe un área destinada a la radicación industrial, la misma no cuenta con la infraestructura necesaria para resultar competitiva frente a otros polos. Entre las principales falencias mencionó la falta de accesos adecuados, servicios esenciales como gas y energía en condiciones óptimas, y la ausencia de pavimentación hasta los predios productivos.

Entrevistado por Paralelo32 también remarcó que, ante este escenario, los inversores optan por instalarse en ciudades donde estas condiciones ya están garantizadas, lo que reduce significativamente las posibilidades de que Victoria sea considerada.

Asimismo, señaló que muchas de las inversiones registradas en otras localidades provienen de capitales locales que buscan agregar valor a la producción regional, algo que en nuestro caso ocurre en menor medida.

Finalmente, sostuvo que el camino para revertir esta situación requiere una fuerte intervención del Estado en infraestructura, acompañada de políticas de incentivo, como beneficios impositivos (tasas), que permitan posicionar a la ciudad como una alternativa viable para futuras inversiones.

El desafío, según coinciden otros empresarios consultados, no es menor, se debe generar las condiciones básicas, para que Victoria deje de quedar al margen de oportunidades de desarrollo económico a gran escala, y en el futuro tampoco rechace inversiones como tantas oportunidades que se presentaron y fueron resistidas por sectores de la sociedad, vinculadas por lo general con la infraestructura turística.