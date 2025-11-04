La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Cultura, llevó adelante una jornada especial en homenaje a la escritora María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento.

Los actos se realizaron el pasado sábado 1° de noviembre, en su casa natal y en la Casa Museo “La Tera”, espacios emblemáticos ligados a la vida y obra de una de las figuras más destacadas de la literatura argentina.

Un homenaje en los lugares de su historia

Las actividades comenzaron a las 10:30 horas, en la Casa Natal de la escritora (Las Heras 224), donde se descubrió una placa conmemorativa y se leyeron palabras alusivas junto a la resolución del Honorable Concejo Deliberante que declaró de interés municipal el centenario.

Posteriormente, a las 11:00 horas, la conmemoración continuó en la Casa Museo “La Tera”, donde se presentó el libro “Norah Lange”, una de las obras emblemáticas de María Esther de Miguel, reeditada por Oyé Ndén.

La presentación contó con las palabras preliminares de la escritora Alfonsina Kohan, quien resaltó la vigencia literaria y el aporte cultural de la autora larroquense.

Presencias y reconocimientos

Durante el encuentro se descubrió una nueva placa conmemorativa en honor a De Miguel, con la presencia del secretario de Cultura, Julián Stopello, el presidente municipal, Francisco Benedetti, y el encargado de Cultura, Lauro Cichero, además de familiares de la autora y vecinos de la comunidad.

Orgullo y memoria cultural

Con esta jornada, Larroque rindió tributo a una de sus hijas más ilustres, reafirmando su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la memoria de las personalidades que dejaron huella en la identidad local y nacional.

“María Esther de Miguel representa el talento, la sensibilidad y la fuerza de la literatura argentina. Recordarla a 100 años de su nacimiento es también celebrar los valores culturales que nos identifican como comunidad”, expresaron desde el Área de Cultura municipal.

De esta manera, la ciudad de Larroque celebró con orgullo el centenario del nacimiento de María Esther de Miguel, una escritora cuya obra continúa inspirando a nuevas generaciones de lectores y autores.