Crespo– Con gran éxito la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño (LAPEN) realizó su XIII Jornada de capacitación para maestros de escuelas bíblicas y público interesado en temas relacionados a la niñez, con la presencia de la Lic. Ana Somoza, Prof. en Educación Cristiana y autora de numerosos libros.

“Este año hemos contado con la asistencia de cerca de 200 maestros inscriptos, lo cual sumando a todos los que trabajaron, hizo que cerca de 210 personas estuviéramos disfrutando de una jornada que estuvo llena de la frescura de las enseñanzas impartidas, de la comunión entre maestros de distintos lugares y de la presencia del Señor alentándonos en esta tarea tan cercana a su corazón como es la evangelización del niño”- indica el parte de prensa donde el presidente de la Comisión Lapen Entre Ríos, Tommy Florit, y la instructora, Graciela Rozas, agradecen a quienes colaboraron para que la capacitación sea posible.