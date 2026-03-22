En el marco de la Reunión Federal del Deporte, autoridades nacionales presentaron oficialmente los Juegos Nacionales 2026, uno de los programas más importantes del calendario deportivo argentino. El anuncio estuvo encabezado por el subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, y el director nacional, Ignacio do Rego, ante representantes de todas las provincias.

El encuentro reunió a secretarios y autoridades deportivas provinciales junto a funcionarios de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, donde se definieron los principales lineamientos, sedes y novedades de las competencias para este año.

“Estos Juegos representan la base del desarrollo deportivo argentino. Son el punto de partida de miles de chicos y también un espacio de participación e integración para nuestros adultos mayores”, destacó de Urquiza durante la presentación.

En la misma línea, do Rego subrayó el valor del trabajo articulado a nivel federal: “Es fundamental poder encontrarnos con cada uno de ustedes para seguir fortaleciendo este programa. Los Juegos Nacionales son una construcción colectiva que refleja el compromiso federal con el deporte argentino”.

Fechas, sedes y novedades

Durante el lanzamiento se confirmaron las sedes de las finales nacionales. Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores se desarrollarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en la provincia de San Juan, mientras que los Juegos Deportivos Nacionales Evita tendrán lugar del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.

Entre las principales novedades para esta edición, se anunció la implementación de un sistema de becas deportivas destinado a atletas destacados en los Juegos Evita. Además, los campeones nacionales de disciplinas seleccionadas podrán acceder a instancias internacionales, como los Juegos Sudamericanos Escolares.

Otro de los puntos destacados es la posibilidad de que las provincias sede de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores propongan nuevas disciplinas para incorporar al programa, ampliando así la participación.

Un evento con identidad federal

Las finales nacionales volverán a reunir a miles de participantes de todo el país, consolidándose como un espacio clave no solo para la competencia, sino también para la formación, la detección de talentos y la promoción de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la inclusión.

En ese sentido, se remarcó que una parte significativa de los atletas que integran las selecciones juveniles argentinas han surgido de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, lo que reafirma su rol como base del sistema deportivo.

Como en cada edición, los Juegos contarán con un amplio operativo sanitario, actividades educativas y recreativas, capacitaciones, evaluaciones deportivas y espacios de intercambio entre delegaciones. También habrá actos de apertura y cierre, elección de la mascota oficial y la entrega de distinciones como la Copa Juego Limpio y la Copa Campeón Nacional.

El lanzamiento ante las autoridades provinciales volvió a poner en valor el trabajo conjunto entre Nación y provincias, consolidando al deporte como una herramienta clave para la integración social, el desarrollo y la construcción de ciudadanía en todo el país.