La iniciativa surgió del Consejo Asesor de Marca Paraná y se desarrolla de manera articulada con la Municipalidad de Paraná y distintas áreas e instituciones que integran este espacio de trabajo público-privado.

Bajo el lema “Paraná sin ruido. Paraná es para vos”, la propuesta busca generar conciencia sobre la importancia del sonido en la vida cotidiana y su impacto directo en la salud, el descanso y la calidad de vida de la comunidad.

Desde la organización remarcaron que el sonido también forma parte de la construcción de ciudad y que el ambiente urbano no solo se percibe desde lo visual, sino también desde lo auditivo. En ese sentido, señalaron que un entorno sonoro equilibrado favorece la convivencia, mejora la concentración y contribuye a una experiencia urbana más saludable y disfrutable para vecinos y visitantes.

La campaña apunta además a promover pequeñas acciones cotidianas que pueden generar un impacto positivo en el ambiente sonoro. Entre ellas, se destacan regular el volumen dentro de los hogares, evitar ruidos innecesarios durante horarios de descanso, moderar el uso de dispositivos de audio en espacios públicos y circular con vehículos en condiciones adecuadas para evitar sonidos excesivos.

Asimismo, la iniciativa busca incorporar esta temática en distintos ámbitos de la vida social, comercial y recreativa, fomentando prácticas basadas en el respeto mutuo y la convivencia ciudadana.

Desde Marca Paraná destacaron que cuidar el ambiente sonoro es también una manera de cuidar la ciudad y a quienes la habitan, por lo que la propuesta pretende instalar esta dimensión dentro de la agenda de calidad de vida urbana.

El lanzamiento de la campaña marca el comienzo de un proceso de sensibilización que continuará desarrollándose mediante distintas acciones de comunicación y concientización en el corto y mediano plazo.

Finalmente, desde las instituciones impulsoras invitaron a toda la comunidad a sumarse al compromiso colectivo de construir una ciudad más armónica y consciente, resaltando que “una ciudad que se escucha mejor también es una ciudad que se vive mejor”.