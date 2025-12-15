La propuesta forma parte de un plan estratégico de marketing turístico impulsado de manera conjunta por el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y dinamizar la economía local durante los meses de mayor movimiento.

Desde la organización se remarcó que todos los alojamientos incluidos en la promoción están formalmente constituidos y cumplen con las normativas vigentes establecidas por la ley. El listado completo de establecimientos adheridos puede consultarse en el sitio oficial de turismo de la ciudad: www.parana.tur.ar.

La presidenta municipal, Rosario Romero, destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo turístico. “Paraná tiene un enorme potencial turístico y queremos que cada vez más personas la descubran, la recorran y la disfruten”, afirmó. Asimismo, subrayó que la promoción constituye una herramienta concreta para fortalecer la actividad local: “Este tipo de acciones nos permite acompañar a los prestadores, promover el movimiento económico y consolidar a la ciudad como un destino atractivo”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, señaló que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), entidad que integra el Ente de Turismo. “Este 3x2 se suma a otras acciones pensadas para atraer visitantes durante esta temporada, en el marco de una alianza público-privada que busca, a través del turismo, dinamizar la economía local y generar empleo”, explicó.

La campaña Hola Paraná

Hola Paraná forma parte del Plan Operativo de Marketing 2025-2027 que desarrollan de manera conjunta el EMPATUR y la Municipalidad, con el propósito de consolidar a la ciudad como destino turístico a nivel nacional y potenciar la llegada de visitantes durante todo el año.

La campaña incluye la promoción de diversos atractivos y experiencias que ofrece la ciudad, como el río y las playas, la naturaleza, el deporte, la aventura, el arte, la historia, la cultura y los paseos de compras. También se destacan servicios como el Paraná Bus Turístico, el Islote Curupí, la cercanía estratégica con Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y el posicionamiento de Paraná como Capital Nacional del Pescado de Río, uno de los principales atributos valorados por los turistas y símbolo de identidad local.