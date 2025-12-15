Promociones de temporada
Lanzan una promoción 3x2 en alojamientos para incentivar el turismo en Paraná durante el verano
En el marco de la campaña Hola Paraná, se lanzó una atractiva promoción destinada a fomentar la llegada de turistas a la capital entrerriana durante la temporada de verano. A partir de esta iniciativa, los visitantes podrán acceder a un beneficio 3x2 en alojamientos adheridos: pagan dos noches y se alojan tres, entre el 15 de diciembre y el 21 de marzo.
La propuesta forma parte de un plan estratégico de marketing turístico impulsado de manera conjunta por el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y dinamizar la economía local durante los meses de mayor movimiento.
Desde la organización se remarcó que todos los alojamientos incluidos en la promoción están formalmente constituidos y cumplen con las normativas vigentes establecidas por la ley. El listado completo de establecimientos adheridos puede consultarse en el sitio oficial de turismo de la ciudad: www.parana.tur.ar.
La presidenta municipal, Rosario Romero, destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo turístico. “Paraná tiene un enorme potencial turístico y queremos que cada vez más personas la descubran, la recorran y la disfruten”, afirmó. Asimismo, subrayó que la promoción constituye una herramienta concreta para fortalecer la actividad local: “Este tipo de acciones nos permite acompañar a los prestadores, promover el movimiento económico y consolidar a la ciudad como un destino atractivo”, sostuvo.
Por su parte, el subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, señaló que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), entidad que integra el Ente de Turismo. “Este 3x2 se suma a otras acciones pensadas para atraer visitantes durante esta temporada, en el marco de una alianza público-privada que busca, a través del turismo, dinamizar la economía local y generar empleo”, explicó.
La campaña Hola Paraná
Hola Paraná forma parte del Plan Operativo de Marketing 2025-2027 que desarrollan de manera conjunta el EMPATUR y la Municipalidad, con el propósito de consolidar a la ciudad como destino turístico a nivel nacional y potenciar la llegada de visitantes durante todo el año.
La campaña incluye la promoción de diversos atractivos y experiencias que ofrece la ciudad, como el río y las playas, la naturaleza, el deporte, la aventura, el arte, la historia, la cultura y los paseos de compras. También se destacan servicios como el Paraná Bus Turístico, el Islote Curupí, la cercanía estratégica con Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y el posicionamiento de Paraná como Capital Nacional del Pescado de Río, uno de los principales atributos valorados por los turistas y símbolo de identidad local.