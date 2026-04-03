El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la División Educación Vial de la Policía, puso en funcionamiento un nuevo canal de difusión mediante la aplicación WhatsApp, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la ciudadanía y facilitar el acceso a información clave sobre seguridad vial.

La iniciativa forma parte de una estrategia de modernización en la comunicación institucional, orientada a brindar contenidos de manera ágil y directa sobre la circulación segura en rutas y calles de la provincia.

Según informaron desde la repartición, el propósito central de esta herramienta es contribuir a la prevención de siniestros viales, promoviendo la formación y la concientización constante de conductores y peatones.

En ese sentido, destacaron que la seguridad vial no depende únicamente del cumplimiento de las normas, sino también del comportamiento de las personas. Valores como el respeto y la tolerancia fueron señalados como pilares fundamentales para garantizar una convivencia pacífica en la vía pública y preservar la vida de todos los ciudadanos.

A través de este nuevo canal, quienes se suscriban podrán recibir información actualizada sobre normativas vigentes, recomendaciones para una conducción segura y novedades vinculadas a campañas de educación vial que se desarrollen en la provincia.

Desde el Ministerio remarcaron que esta propuesta busca acercar herramientas concretas a la comunidad, apelando a la responsabilidad compartida como eje clave para mejorar la seguridad en el tránsito.