En el primer día de Expoagro 2024 edición YPF Agro, el Banco Nación anunció su propuesta crediticia y comercial para el sector agroindustrial, que incluye una nueva propuesta para adquirir maquinaria nueva y usada.

“Nuestra oferta aquí es con una gran confianza en el futuro, acompañando las políticas del gobierno de Javier Milei y los impulsos del secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella”, expresó el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, antes de compartir que la “oferta inicial son 500 mil millones de pesos: 250 mil millones de pesos en acuerdo con los productores y fabricantes de maquinarias agrícolas al 68% de TNA, y otros 250 mil que incluyen una línea muy novedosa dedicada a la financiación de maquinaria usada, re fabricada y garantizada, al 80% de TNA”.

Además, informó que agregaron la suma de 100 millones de dólares, desde el 1,5%, con un año de gracia. “Si bien ahí nos inspiramos en el riego, hay un montón de actividades y maquinarias que van a utilizar esta línea de financiamiento”, aseguró.

Uno por uno, los créditos del Nación para el agro

La nueva línea de créditos está destinada a MiPyMEs, y contempla un plazo de 48 meses, hasta $300 millones por usuario, y un primer tramo de $ 250.000 millones. A esta oferta se suman otros $250.000 millones, con similares condiciones, para la adquisición de maquinaria agroindustrial, con una tasa desde el 80%.

Además, se lanzó la línea para inversión y capital de trabajo por US$ 100 millones, con tasas desde el 1,5% para MiPyMEs y 2% para grandes empresas, con un plazo de hasta 12 meses para capital de trabajo y por un monto de hasta US$ 500.000. En tanto que, para inversión, el plazo es de hasta 48 meses y el monto alcanza a US$ 1.000.000.

Otro de los beneficios comerciales es la línea para prefinanciación de exportaciones, destinada a financiar el proceso productivo, con plazo de hasta 180 días; y financiación de exportaciones de bienes de origen nacional, hasta 180 días, y hasta el 100% del valor de la factura. En ambas opciones, el monto es de US$ 2.000.000 para MiPyMEs y hasta US$ 4.000.000 para grandes empresas, con TNA del 1%.

“El BNA redobla el compromiso asumido con las empresas exportadoras e invierte un total de US$ 200.000.000 para ambas líneas de crédito”, expresó Tillard, al tiempo que sostuvo que “tenemos expectativas de que esta línea sea muy adecuada para el riego y otro tipo de inversiones que se han venido retrasando por los riesgos en la toma de decisiones de los productores”.

Nueva línea “Maquinaria usada”

Asimismo, se presentó otra novedosa propuesta para la adquisición de maquinaria usada, hasta 5 años de plazo para bienes usados reacondicionados a nuevo con garantía escrita del fabricante y hasta 4 años para bienes usados nacionales o importados, sin monto máximo a financiar. En este caso, se ofrecerá una bonificación de 5 puntos para aquellas operaciones realizadas a través de “BNA Conecta”, lo que resulta una TNA fija desde el 80% por un año y luego BADLAR menos 2 puntos porcentuales, para el resto del período.

Y, también, la línea para la compra de maquinaria nacional en dólares, nuevas, con plazos de 18 a 60 meses, con tasas altamente competitivas desde 1,5% nominal anual para MiPyMEs y 2% para grandes empresas.

El campo, como prioridad

El presidente del BNA afirmó que para la entidad “el campo ocupa el primer lugar”. Recordó que “desde su creación el Banco Nación es fundamentalmente un banco Pyme con una fuerte inclinación hacia el sector. Una tercera parte de todos los préstamos están orientados al clúster, en una visión amplia. Nuestra misión es reforzar esa presencia, pero antes que nada tenemos que hacer que la oferta de préstamos crezca”.

En cuanto a las expectativas de demanda que los créditos anunciados en Expoagro puedan tener, indicó que esperan que “tanto en cantidad de certificados o proformas y montos, lleguemos a los máximos históricos. El nivel de consulta ya es enorme en el primer día. Lo que nos interesaría es que se agote y poder discutir la renovación”.

En este sentido, anticipó que “esta es la primera parte porque nuestro compromiso con el sector, la producción y las fábricas de maquinarias agrícolas es permanente. Estaremos reafirmando durante toda la campaña nuestro compromiso y renovando las líneas o adecuándolas a las nuevas realidades”.

Tillard estuvo acompañado por el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, quien expresó: “Esta etapa de cambio que vive la Argentina tiene que darle otra vez lugar a la Banca pública. No es bueno que ésta se dedique a financiar al Estado, es bueno que se dedique a financiar al sector productivo privado. Ese es el camino que está acelerando el presidente del Banco Nación. Argentina está abriendo su economía, se está abriendo al mundo, va a generar inversión. Hay mucho interés en el mundo por Argentina. Hemos recibido decenas de fondos externos y bancos que quieren venir al país a invertir. Me parece que el Banco Nación es uno de los brazos que tiene la Argentina para movilizar todo ese flujo de capitales que va a venir para invertir en la producción. Tenemos para ofrecer al mundo mucho. El sector agropecuario es una muestra y ahora se incorporan el sector minero y el de la energía que tienen un campo enorme para desarrollare en el mundo y hacer crecer al país”.

En este sentido, el presidente de BNA indicó que “Argentina hoy está en el nivel más bajo de préstamos al sector privados, 9%. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el nivel de préstamos y luego comenzar a trabajar en financiaciones más sofisticadas” y concluyó que, asimismo, considera que “la inflación va a disminuir a niveles muy importantes y que el Banco Nación va a poder recuperar su tarea que es tomar depósitos y desembolsar préstamos. Ese es el objetivo que ningún banco debe olvidar”.

Las nuevas propuestas del Banco Nación para el agro fueron anunciadas luego del corte de cinta que simbolizó la apertura del stand en el primer día de Expoagro. En este acto acompañaron a Tillard el vicepresidente del BNA, Darío Wasserman; el vicepresidente segundo, Carlos Balter, y los directores, Solana Pelayo, Manuel Calderón, Miguel White, Alejandro Henke y Gonzalo Pascual. Además, participaron el secretario de Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano; el secretario de Comercio, Juan Pazo; el presidente del INTI, Daniel Afione, y el titular de ARSAT, Mariano Greco. Por el BNA, asistieron el gerente general, Carlos Rovetto; el subgerente general Principal de Negocios, Gastón Álvarez; los subgerentes generales de Administración, Jorge Nappe; de Finanzas, Héctor Randazzo; de Planeamiento, Rubén Álvarez; de Operaciones, Daniel Fragatti; de Relaciones Laborales, Marita Closas, y el gerente Departamental de Banca Empresas, Javier Comba.