Impulsada por el Puerto de Concepción del Uruguay y acompañada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se lanzó la convocatoria a inversiones para poner en valor la zona norte del predio portuario, incluyendo el histórico edificio de la Vieja Aduana, el Muelle de Paseo en el Alto Nivel y el Muelle N°1, desde donde parten los catamaranes turísticos que recorren las islas.

El proceso prevé el lanzamiento formal de la convocatoria durante la última semana de febrero de 2026 y un plazo de 30 días corridos para la recepción de propuestas.

Un plan articulado entre puerto y ciudad

La iniciativa es llevada adelante por el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU), en articulación con el municipio local, a través del programa Red de Innovación Local (RIL–Ciudades de la Biodiversidad).

El objetivo es avanzar en una nueva etapa de revalorización del patrimonio portuario y urbano mediante un llamado abierto a inversiones públicas, privadas o mixtas, destinado al desarrollo de proyectos turísticos, gastronómicos y recreativos en sectores estratégicos del puerto.

La propuesta abarca el edificio de la Vieja Aduana, el Puente Paseo del Puerto (Muelle de Alto Nivel) y el Muelle N°1, incluyendo la plazoleta Mariano López, espacios emblemáticos inaugurados a comienzos del siglo XX y de alto valor histórico, arquitectónico y ciudadano.

Integración puerto–ciudad

Desde el EAPCU señalaron que la iniciativa busca recuperar espacios de relevancia histórica y urbana, promoviendo proyectos integrales que convivan con las actividades de exportación y respeten criterios de sustentabilidad, accesibilidad y preservación patrimonial.

El llamado se enmarca en una estrategia de integración puerto–ciudad, orientada a fortalecer el vínculo entre el sistema portuario, el espacio público y el desarrollo local, consolidando al puerto como un nodo logístico, productivo y urbano estratégico para la región.

Asimismo, destacaron que el procedimiento aprobado garantiza transparencia, libre concurrencia y reglas claras. Se trata de una etapa precontractual que permitirá evaluar proyectos innovadores, viables y alineados con el interés público, con la participación de áreas técnicas del puerto y del municipio en el proceso de análisis.

Presentación de propuestas

Las resoluciones, anexos y especificaciones técnicas para la presentación de iniciativas se encuentran disponibles en el sitio web oficial del puerto (www.puertocdelu.com.ar).

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, de manera personal, hasta el viernes 20 de marzo de 2026 a las 12 horas, en la sede del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, ubicada en Av. Paysandú Nº 274.

Con esta convocatoria, la provincia refuerza sus políticas de promoción de inversiones, valorización del patrimonio y desarrollo territorial, apostando a una transformación que combine modernización e identidad histórica en uno de los espacios más representativos de Concepción del Uruguay.