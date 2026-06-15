En medio del debate legislativo por la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, la diputada provincial Carola Laner defendió el proyecto impulsado por el Ejecutivo y afirmó que la iniciativa tiene como principal objetivo preservar el 82% móvil sobre el sueldo bruto y garantizar la viabilidad financiera del sistema previsional en el largo plazo.

La legisladora consideró necesario que la discusión se desarrolle con datos concretos y transparencia. “Es necesario sincerarse con la sociedad y presentar los números claros como son”, sostuvo.

Según explicó, el sistema previsional provincial presenta actualmente diferencias respecto de los criterios con los que fue concebido originalmente, generando situaciones que derivan en haberes superiores al porcentaje histórico establecido por la normativa.

“El promedio del haber jubilatorio actual está muy por encima del 82% móvil, con lo cual lo que se busca es preservarlo”, señaló.

Las diferencias entre el haber teórico y el promedio actual

Para ilustrar la situación, Laner expuso un ejemplo vinculado a la relación entre salarios activos y haberes jubilatorios.

“Si un trabajador activo percibe un salario de 1,3 millones de pesos, el 82% móvil representa 1.066.000 pesos. Sin embargo, actualmente el haber promedio que se está pagando alcanza los 1.675.527 pesos”, indicó.

La diputada sostuvo que la reforma busca corregir esos desfasajes de manera gradual y hacia adelante, sin afectar las prestaciones ya otorgadas.

“Los haberes actuales no serán modificados. La adecuación al criterio del 82% móvil regirá para las nuevas jubilaciones y para los mecanismos previstos en la reforma”, remarcó.

Garantías para los jubilados actuales

Uno de los aspectos que la legisladora destacó del proyecto es que mantiene intactos los derechos adquiridos por quienes ya forman parte del sistema previsional.

En ese sentido, señaló que la iniciativa establece expresamente que ningún jubilado verá reducido el monto que actualmente percibe. Asimismo, indicó que continuarán vigentes los regímenes especiales contemplados por la legislación actual y el mecanismo de movilidad vinculado a las negociaciones paritarias de los trabajadores estatales.

El desafío de la sustentabilidad

Laner advirtió que la discusión no puede limitarse únicamente a la defensa de los derechos previsionales actuales, sino que también debe contemplar la posibilidad de sostener el sistema para las futuras generaciones.

“Si no se avanzaba en una corrección estructural, en pocos años no se iban a poder pagar las jubilaciones ni sostener el 82% móvil”, afirmó.

La diputada explicó que uno de los principales problemas radica en la relación entre aportantes y beneficiarios. Actualmente, la Caja registra menos de dos trabajadores activos por cada jubilado, mientras que los especialistas consideran más equilibrado un esquema cercano a cuatro aportantes por beneficiario.

A ello se suma, según indicó, un crecimiento de la cantidad de jubilados superior al de los trabajadores que realizan aportes al sistema, situación que profundiza el déficit previsional.

Los cambios previstos

Entre las medidas contempladas en el proyecto se encuentran una actualización gradual de la edad jubilatoria, la ampliación de la base de cálculo para determinar el haber inicial y la implementación de un aporte solidario progresivo destinado a los sectores de mayores ingresos.

Desde la perspectiva del oficialismo, estas modificaciones apuntan a mejorar la equidad interna y fortalecer la sostenibilidad financiera de la Caja.

En ese marco, Laner insistió en que la finalidad de la reforma no es reducir derechos, sino garantizar que el sistema pueda seguir funcionando en el futuro.

“El objetivo es que el 82% móvil no sea solamente una consigna, sino una garantía real y sostenible para quienes hoy están jubilados y para quienes se jubilarán en los próximos años”, concluyó.

Mientras el debate continúa en la Legislatura, la reforma previsional sigue generando posiciones encontradas entre el oficialismo, la oposición y los distintos sectores gremiales, en una discusión que tendrá impacto directo sobre uno de los principales desafíos financieros que enfrenta actualmente la provincia.